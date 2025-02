CBS rinnova NCIS, Fire Country, Tracker e altre 5 serie tv

News Serie TV

La rete americana CBS ha annunciato il rinnovo di otto serie tv, tra cui i drama NCIS, Fire Country e Tracker.

Molte (ma non tutte) serie tv di CBS sono state confermate per la prossima stagione televisiva, e in un caso anche quella dopo. La rete americana ha annunciato il rinnovo di otto dei suoi seguitissimi show originali: i drama Elsbeth (per una terza stagione), Fire Country (quarta stagione), NCIS - Unità anticrimine (ventitreesima stagione), NCIS: Origins (seconda stagione), NCIS: Sydney (terza stagione) e Tracker (terza stagione) e le comedy Georgie & Mandy's First Marriage (seconda stagione) e Ghosts (quinta e sesta stagione).

CBS: Quali serie tv non sono state ancora rinnovate?

"Questa stagione, le nostre serie nuove e quelle tornate continuano a mostrare CBS come una rete leader nel lancio e nella programmazione dei più grandi successi, con un enorme appeal sul pubblico broadcast e streaming", ha dichiarato la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach in un comunicato. "Questi show rappresentano un mix di successi di lunga data e una nuova generazione di amatissimi dal pubblico. In collaborazione con i nostri partner di straordinario talento davanti e dietro la macchina da presa, non vediamo l'ora di offrire un'altra stagione di successo".

A CBS, questi rinnovi si aggiungono a quelli annunciati precedentemente della novità Matlock, per una seconda stagione, e del procedurale FBI, per un'ottava e nona stagione. Restano invece fuori, almeno per il momento, i drama FBI: International, FBI: Most Wanted, S.W.A.T., The Equalizer e Watson e le comedy Poppa's House e The Neighborhood. Considerando le loro medie d'ascolto, ci si aspetta che gran parte di queste avranno accesso alla stagione 2025-26.