Caos Marvel: Posticipate lo spin-off di WandaVision, Daredevil, Echo e altre Serie TV

Gli scioperi di Hollywood fanno slittare diverse serie che avrebbero dovuto debuttare a breve su Disney+, inoltre Agatha: Coven of Chaos cambia titolo per la seconda volta.

Non c'è pace in casa Disney. Dopo inaspettate cancellazioni, come quella di How I Met Your Father, ora anche il mondo Marvel è nel caos. I debutti di diverse Serie TV, previste nei prossimi mesi, slittano a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori. Lo spostamento più eclatante è quello dello spin-off di WandaVision dedicato alla strega Agatha Harkness, il personaggio interpretato da Kathryn Hahn; atteso in streaming su Disney+ entro la fine di quest'anno, è stato posticipato all'autunno 2024, presumibilmente in una data vicina ad Halloween. Ma non è l'unica serie Marvel ad aver ricevuto questo trattamento.

Serie TV Marvel: Tutti gli spostamenti

The Hollywood Reporter fa sapere che, oltre ad arrivare con un ritardo di un anno, lo spin-off di WandaVision ha anche cambiato titolo per la seconda volta; adesso si intitola Agatha: Darkhold Diaries che sostituisce il titolo precedente Agatha: Coven of Chaos che a sua volta ha sostituito il titolo originale Agatha: House of Harkness.

Anche lo spin-off di Hawkeye Echo, dedicato all'eroina Maya Lopez interpretata da Alaqua Cox, arriverà più tardi del previsto; l'appuntamento su Disney+ era fissato per il prossimo 29 novembre, ma ora scopriamo che l'uscita è stata ritardata di un paio di mesi e la serie uscirà quindi a gennaio 2024. Situazione incerta anche per Daredevil: Born Again (originariamente prevista per la primavera del 2024), Ironheart (autunno) e Wonder Man che sono stati posticipati a date da destinarsi. Inoltre la serie animata X-Men '97 è stata spostata da questo autunno all'inizio del 2024.

Le conferme

Le uniche uscite Marvel attualmente confermate restano quindi la seconda stagione di Loki, in arrivo il prossimo 6 ottobre, e la seconda stagione dell'antologia animata What If…? , che debutterà (comunque in ritardo rispetto a quando inizialmente previsto) durante le vacanze di Natale.