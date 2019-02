Beverly Hills, 90210 torna ufficialmente in tv! FOX ordina 6 nuovi episodi per l'estate

Donna Martin è tornata in città! Uno dei teen drama più famosi e amati di sempre, Beverly Hills, 90210 entrerà nuovamente nelle case di chi adolescente lo era negli Anni '90 e oggi fa i conti con la nostalgia, con una sorta di revival. La nuova 90210, di cui si parla entusiasticamente da mesi, è stata acquistata dalla FOX, la stessa rete che mandò in onda la serie originale per dieci stagioni, la quale ne ha ordinato 6 episodi per la prossima estate.

Oltre a Tori Spelling, 90210 coinvolgerà gli altri membri del cast originario Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris e Brian Austin Green. Non saranno presenti invece Luke Perry (impegnato nella serie di The CW Riverdale) e Shannen Doherty, sebbene la porta "resti aperta" a un loro ritorno, nel caso in cui dovessero rendersi disponibili.

Il revival, di cui è stato già diffuso il primo teaser trailer qui di seguito, non darà un seguito alle storie di Donna & Co. ma vedrà gli attori interpretare una versione sopra le righe di se stessi. Ispirandosi alle vite e alle relazioni reali di ciascuno, la serie racconterà con una buona dose di irriverenza come, dopo aver preso tutti strade diverse in seguito alla conclusione di Beverly Hills, 90210 diciannove anni fa, Tori, Jason, Jennie, Ian, Gabrielle e Brian decidano di riunirsi quando uno di loro suggerisce che sia arrivato il momento di riportare in onda 90210. Ma farlo accadere si rivelerà più divertente del revival stesso. Cosa succede infatti quando primi e vecchi amori, amici e ami-nemici tornano insieme mentre questo cast iconico - che il mondo intero ha visto crescere insieme - cerca di ripartire dal punto in cui aveva lasciato?

Il presidente di FOX Entertainment Michael Thorn ha commentato in un comunicato: "Beverly Hills, 90210 ha avuto un impatto indelebile sulla cultura pop e su un'intera generazione. La sua potente eredità è una parte importante del DNA della nostra rete - storie audaci non raccontate da nessun'altra parte e personaggi incredibili - e siamo onorati di riportarne in tv gli amati membri del cast con 90210".