Anna dai capelli rossi: Data e primo teaser dell'adattamento di Netflix

È stato un mercoledì ricco di annunci per Netflix. In aggiunta ai rinnovi di tre delle sue produzioni originali, la piattaforma di video in streaming ha rivelato le date di debutto e mostrato i primi teaser di diverse altre serie tv, inclusa Anne, atteso adattamento del romanzo di L.M. Montgomery Anna dai capelli rossi.

Una produzione che "onora il romanzo originale" ma esplora "territori nuovi", come il femminismo, il pregiudizio e il bullismo, Anne - online con 8 episodi il 12 maggio - segue Amybeth McNulty nei panni di una tredicenne di fine Ottocento che, dopo un'infanzia difficile trascorsa in orfanotrofio, si ritrova a vivere avventure straordinarie guidata dal suo spirito unico, dal suo ardente intelletto e dalla sua brillante immaginazione quando è affidata per errore a una zitella e a suo fratello, Marilla e Matthew Cuthbert, le cui vite, così come quelle delle altre persone nella piccola comunità in cui vivono, sono cambiate in meglio dal suo arrivo.

Debutterà invece il 21 aprile Girlboss, comedy basata sull'omonimo libro di successo della fashionista Sophia Amoruso. Britt Robertson (Life Unexpected) interpreta quest'ultima, una ragazza ribelle la quale diventa la più improbabile dei magnate della moda quando la sua passione per gli abiti vintage si trasforma in un grosso business.

È una comedy anche Dear White People, in streaming dal 28 aprile. Scritta, diretta e prodotta da Justin Simien, la serie segue un gruppo eterogeneo di studenti di colore iscritto a un prestigioso college frequentato prevalentemente da bianchi, dove le tensioni razziali sono spesso spazzate sotto il tappeto.

Per le nuove stagioni di Orange Is the New Black e Grace and Frankie, rispettivamente la quinta e la terza, bisognerà attendere nel primo caso il 9 giugno e nel secondo meno del previsto. La comedy con Jane Fonda e Lily Tomlin tornerà infatti con 13 nuovi episodi il 24 marzo.