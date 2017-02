Netflix rinnova The OA, Love e Travelers

Una delle serie più insolite esordite negli ultimi tempi, The OA è stata rinnovata da Netflix per una seconda stagione (o "Parte II", com'è stata soprannominata), in streaming sul servizio prossimamente.

Interpretata da Brit Marling, co-ideatrice del thriller soprannaturale insieme con Zal Batmanglij, The OA racconta la storia di Prairie Johnson, una giovane donna che torna dai genitori adottivi dopo essere scomparsa per diversi anni, non più cieca. Mentre le persone attorno a lei si insospettiscono, quello che sembra un miracolo si rivela ben presto un mistero pericoloso.

Netflix ha annunciato inoltre i rinnovi di Love, la commedia romantica di Judd Apatow con Gillian Jacobs e Paul Rust, e di Travelers, il drama sci-fi con la star di Will & Grace Eric McCormack co-prodotto con la canadese Showcase, le quali proseguono con la terza e la seconda stagione rispettivamente.