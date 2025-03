Alla scoperta dell'Italia delle serie tv con Giorgia Di Stefano

News Serie TV

"L’Italia delle serie tv - Guida tra fiction realtà" è il nuovo libro di Giorgia Di Stefano che è andata a scovare le location che hanno fatto da sfondo alle serie italiane più amate: una lettura imperdibile per gli appassionati.

Dove si trova, in realtà, il rione Luzzatti che accompagna le vicende delle protagoniste de L'amica geniale? Com'è stata ricostruita la Palermo dell'Ottocento de I Leoni di Sicilia? E qual è la Puglia segreta che vediamo ne Le indagini di Lolita Lobosco? Le risposte a questa e ad altre domande le troviamo ne L’Italia delle serie tv - Guida tra fiction realtà, il nuovo libro di Giorgia Di Stefano che svela tutti i segreti dei luoghi delle serie tv più italiane più amate da Nord a Sud: da Brennero a SKAM Italia, da Mare Fuori a The Bad Guy. Pubblicato da Linea Edizioni, il libro è una preziosa guida per chi è curioso di scoprire dove sono state girate le proprie serie preferite e magari per chi vuole organizzare un viaggio per visitare quei luoghi di persona.

Un viaggio nella serialità italiana tra location e curiosità

L’Italia delle serie tv - Guida tra fiction realtà un'opera che si propone come un affascinante viaggio tra i luoghi iconici delle serie tv italiane più amate, con un occhio particolare alle città che stanno diventando sempre più protagoniste della serialità italiana. Milano, Roma, Napoli, Firenze, Torino, Bologna e tante altre città sono il cuore pulsante di un libro che svela come le location non siano solo il set dove si sviluppano le storie, ma parte integrante delle storie che raccontano. Il libro è una vera e propria guida che esplora i quartieri, i palazzi e gli angoli nascosti delle città italiane, rivelandone il valore culturale e paesaggistico attraverso la serialità. Ogni capitolo offre una nuova prospettiva sui luoghi, intrecciando finzione e realtà con aneddoti e QR Code per approfondire le ricerche, ed è perfetto per chi ama le serie tv e vuole scoprire l’Italia in modo originale.

L’Italia delle serie tv - Guida tra fiction realtà, gli itinerari

Il percorso geografico del libro abbraccia l’intero Paese, facendo tappa nelle città più legate alla produzione seriale. Da Milano, con le serie Fedeltà, Blocco 181, Monterossi e Il Clandestino, alla Roma di Vita da Carlo, SKAM Italia, Call My Agent Italia e molte altre, fino a Napoli, dove i quartieri de L’Amica Geniale, Gomorra - La serie e Mare Fuori raccontano una città che è ormai simbolo della serialità italiana. Ma non solo: il libro esplora anche città meno conosciute come Genova, Venezia e Torino, senza dimenticare la Sicilia, con titoli come The Bad Guy e Montalbano, e la Puglia di Le indagini di Lolita Lobosco. Inoltre, un capitolo speciale è dedicato alle serie tv internazionali girate in Italia, che mettono in luce il fascino del nostro Paese come set cinematografico naturale.

L'autrice Giorgia Di Stefano: una passione per le serie tv e i viaggi

Giorgia Di Stefano è una scrittrice, redattrice e copywriter con un amore profondo per la cultura pop e la serialità televisiva. Dopo il suo primo libro New York Trip - Storie, strade, serie tv (2023), un viaggio attraverso la New York delle serie tv, è tornata con un'opera che esplora l’Italia attraverso i luoghi delle serie. "Dopo aver scritto il libro 'New York Trip', ho continuato a viaggiare sulle tracce di eroi ed eroine a me cari. Il cineturismo è un modo di viaggiare insolito rispetto a quello tradizionale, divertente e stimolante: sono stata in Scozia e UK sulle tracce di Harry Potter, in Irlanda per visitare i luoghi di Sally Rooney e de Il Trono di Spade e in giro per tutta Italia per scoprirne angoli nascosti", ci racconta Giorgia Di Stefano.

Con L’Italia delle serie tv, l'autrice vuole dimostrare che la serialità italiana non ha nulla da invidiare a quella internazionale, e che le città italiane, sempre più spesso, diventano protagoniste sul piccolo schermo. "Il mio libro attraversa tutta l’Italia, da Nord a Sud, dal Centro alle Isole, perché cinema e serie tv, oggi, non sono soltanto Roma: c’è molto di più, partendo da Milano e Napoli, città che hanno ospitato molti titoli interessanti della serialità di questi ultimi anni, passando per Genova, Venezia e Torino. Il Nord, tra montagne incontaminate e innevate, tra città tranquille da cartolina, è sempre più presente", sottolinea l'autrice.

Il risultato è una guida dinamica e ricca di curiosità non solo sulle location delle serie tv, ma anche sui quartieri e angoli limitrofi che potrebbero essere facilmente ignorati. E se tra le pagine del volume non troverete proprio la serie che state cercando, non preoccupatevi. "Laddove ho dovuto escludere alcune serie per motivi di spazio, troverete una valigia con altri titoli da vedere ambientati nelle varie città", ci spiega Giorgia Di Stefano. E il viaggio, probabilmente, è solo all'inizio. Va bene anche se volete farlo stando comodamente sul divano di casa.