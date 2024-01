Ahsoka 2 ci sarà: La seconda stagione è ufficialmente in sviluppo

News Serie TV

La serie con Rosario Dawson, che ha debuttato lo scorso agosto su Disney+, continua: Lucasfilm conferma che Dave Filoni sta lavorando alla seconda stagione.

È arrivata finalmente la notizia che molti fan di Star Wars stavano aspettando. Ahsoka, una delle serie più riuscite dell'universo targato Lucasfilm, tornerà con una seconda stagione. La casa di produzione ha confermato la notizia insieme all'annuncio di un film che darà un seguito alle vicende di The Mandalorian.

La trama e i numeri della serie con Rosario Dawson

Ahsoka ha seguito l'ex jedi Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, in un nuovo viaggio per neutralizzare una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile nell'era della Nuova Repubblica: il grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen), l'ultimo alto ufficiale dell'Impero Galattico ancora in vita e in esilio. Il drama, stando ai numeri diffusi da Nielsen, ha esordito piazzandosi al secondo posto nella classifica dei contenuti più visti negli Stati Uniti nella settimana del 21 agosto. La doppia premiere, arrivata il 23 agosto, ha totalizzato 829 milioni di minuti di visione nella settimana di debutto, numeri superiori sia rispetto a quelli di Andor che a quelli della terza stagione di The Mandalorian.

Ahsoka 2: Cosa sappiamo sulla seconda stagione

La serie ha dato modo a Dave Filoni di proseguire le storie della serie animata Star Wars: Rebels e ampliare l'universo della Galassia lontana lontana. Il finale della prima stagione, arrivato il 4 ottobre su Disney+, si è concluso con un cliffhanger che faceva intuire l'intenzione di voler continuare la storia. Questa possibilità è diventata più concreta quando, lo scorso novembre, Filoni è stato nominato Chief Creative Officer di Lucasfilm. Al momento non si conoscono dettagli della trama della seconda stagione di Ahsoka né si sa se arriverà in streaming prima o dopo del film The Mandalorian & Grogu che entrerà in produzione già quest'anno con la regia di Jon Favreau. In ogni caso sulla piattaforma di video in streaming di Disney sono attesi prima altri progetti: la seconda stagione di Andor, la terza e ultima stagione della serie animata Star Wars: The Bad Batch ma soprattutto le nuove serie live-action Skeleton Crew e The Acolyte. Quest'ultimo titolo è particolarmennte interessante perché si tratta della prima serie live-action ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica.