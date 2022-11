1923: Harrison Ford e Helen Mirren nel primo teaser trailer del nuovo prequel di Yellowstone

News Serie TV

Il nuovo spin-off sarà disponibile in streaming su Paramount+ dal prossimo mese.

Eccoli, finalmente: Harrison Ford e Helen Mirren nei panni di Jacob e Cara, altri due antenati dei Dutton di Yellowstone. Dal 18 dicembre, su Paramount+, saranno i protagonisti di 1923, secondo spin-off prequel del drama neo western di successo, che la scorsa notte è tornato in onda negli Stati Uniti con l'attesissima quinta stagione. Quale occasione migliore per mostrarne un'anteprima nel primo teaser trailer?

1923: La trama e gli altri personaggi

Sequel della conclusa 1883, nella quale i lontani antenati dei Dutton hanno intrapreso un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso un futuro migliore nella terra promessa dell'America, il Montana, dove sorgerà lo Yellowstone Dutton Ranch, 1923 introduce gli spettatori alle prossime due generazioni della famiglia, mentre lottano per sopravvivere a una siccità senza precedenti, all'illegalità, al proibizionismo e al fenomeno sempre più diffuso del furto di bestiame. Una battaglia che tutti loro combattono sotto la nuvola della Grande depressione del Montana, che ha preceduto la nazione di quasi un decennio.

Jacob Dutton è il fratello del James Dutton di 1883. I figli di quest'ultimo, John Sr. e il minore Spencer, appaiono entrambi in 1923, interpretati rispettivamente da James Badge Dale (24) e Brandon Sklenar (The Offer). John, il nonno del futuro John Dutton di Kevin Costner in Yellowstone, è descritto come il braccio destro dello zio Jacob, sposato con la rispettosa Emma (Marley Shelton, The Lottery) e padre del devoto e profondamente leale Jack (Darren Mann, Animal Kingdom). Spencer, invece, è gravato da un peso emotivo enorme, avendo assistito agli orrori della Prima guerra mondiale.

Nella serie recitano anche Timothy Dalton (Doom Patrol) con il ruolo di Donald Whitfield, un individuo intimidatorio e malvagio ed è abituato a ottenere sempre ciò che vuole; Robert Patrick (Scorpion) dello sceriffo William MacDowell, un amico dei Dutton; Sebastian Roché (The Originals) di Padre Renaud, preside di una scuola per nativi americani; Jerome Flynn (Il Trono di Spade) di Banner Creighton, uno scozzese testardo e il leader dei locali allevatori di pecore; Brian Geraghty (Big Sky) di Zane, un leale ma cattivo caposquadra del ranch; Michelle Randolph (Lo strano Natale di Bianca Snow) di Elizabeth Strafford, una giovane donna esuberante e capace destinata a sposare la famiglia Dutton; Jennifer Ehle (Cinquanta sfumature di grigio) di Sorella Mary, una suora irlandese che insegna presso la scuola di Padre Renaud; e Aminah Nieves di Teonna Rainwater, una ragazza in un collegio governativo, con ogni probabilità un'antenata del Thomas Rainwater di Gil Birmingham in Yellowstone.

Foto: James Minchin III (Paramount+)