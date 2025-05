Zootropolis 2: ecco il primo trailer italiano e il poster del film d'animazione Disney

News Cinema

Zootropolis 2, il nuovo film Walt Disney Animation Studios, sequel del vincitore del premio Oscar nel 2016, uscirà nei cinema italiani il 26 novembre 2025. Ve ne mostriamo il primo trailer e il poster.

I Walt Disney Animation Studios hanno svelato oggi un nuovo teaser trailer di Zootropolis 2, l'attesissimo sequel di Zootropolis, vincitore del premio Oscar nel 2016. Il trailer, che mostra sia nuovi personaggi che quelli già conosciuti, riunisce i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde che formano una nuova squadra con il serpente Gary De'Snake.



Zootropolis 2: Il Teaser Trailer Italiano del Film d'animazione Disney - HD

Nel film, che arriverà nelle sale italiane il 26 novembre, Judy e Nick si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree di Zootropolis, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora. Secondo il Chief Creative Officer Disney Animation e regista Jared Bush, che ha anche scritto la sceneggiatura, un mondo più grande è in serbo per i fan. “Siamo entusiasti di dare il bentornato a tutti nella stravagante ed entusiasmante città di Zootropolis e di portare il pubblico in un viaggio esilarante e selvaggio in zone che non abbiamo mai avuto l’occasione di visitare prima”, ha dichiarato Bush. “Che si tratti delle paludi dei mammiferi semi-acquatici, delle vaste dune del deserto o di misteri ancora più grandi, i nostri eroi, Judy e Nick, incontreranno tanti nuovi amici e avranno l’occasione di scoprire ancora di più sul loro mondo, su loro stessi e sul nuovo serpente arrivato in città”.

Aggiunge il regista Byron Howard: "Il trailer include la canzone originale ‘ZUTU’ del miglior gruppo techno di lemming di Zootropolis, i LEMEEENS. Freschi di tournée con la superstar Gazelle come suo opening act, i membri Hans-Peter, Gūnther, Spielt e il loro DJ, Spaß, hanno creato la canzone per celebrare l'occasione e dare il bentornato al mondo nella Città di Zootropolis!”.