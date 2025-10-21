TGCom24
News Cinema

Zoolander, Ben Stiller non taglia il cammeo di Donald Trump, ma ammette che la situazione è difficile

Domenico Misciagna

Intervistato da Radio Times, Ben Stiller ha ammesso che la situazione per i comici negli USA non è ottimale in questo momento. Si è però rifiutato di tagliare il cammeo di Donald Trump in Zoolander: nel 2001 non faceva l'effetto che fa ora.

Zoolander, Ben Stiller non taglia il cammeo di Donald Trump, ma ammette che la situazione è difficile

Nel corso dei decenni, prima della carriera politica, Donald Trump era già una celebrità del mondo degli affari e del jet set, e come tale ha avuto cammei in film o serie tv: è celebre quello in Mamma ho riperso l'aereo (1991), ma chi ha buona memoria ne ricorda un altro nel demenziale Zoolander (2001) di e con Ben Stiller. Intervistato ora da Radio Magazine, l'attore e regista sa che, col senno di poi, quel tipo di gag assuma involontariamente un peso particolare: comprende lo stato di tensione in cui vive la satira americana oggi, però non taglierebbe il cammeo.

Ben Stiller su Donald Trump: "Penso che sia importante che i comici continuino a fare il loro lavoro"

All'inizio di Zoolander (2001), scarso incasso all'uscita ma poi via via diventato un cult movie, appare brevemente Donald Trump. L'allora solo magnate, ben prima che diventasse il Presidente degli Stati Uniti, si prestò a una finta intervista in cui commentava la celebrità Derek Zoolander, lo stupidissimo modello interpretato da Stiller. The Donald diceva soltanto: "Senza Derek Zoolander, la professione del modello maschile non sarebbe dov'è oggi." Figura estrema e divisiva (basti vedere le recenti proteste di piazza "No Kings"), Trump suscita reazioni molto nette, tanto che qualcuno si è spinto a una richiesta coerente con la visione liberale e democratica dichiarata di Ben Stiller. Quest'ultimo spiega: "Delle persone mi hanno contattato per dirmi: 'Dovresti tagliare Donald Trump da Zoolander'. Ma alla fine della storia, è una cosa legata a quel periodo, è accaduta in un momento diverso." Insomma, per Stiller non è il caso di "cancellare" nessuno (senza contare che una mossa del genere potrebbe avere un effetto boomerang non da poco, ci permettiamo di notare). Ciò non significa che l'autore, attore e comico non sia preoccupato per l'aria che si respira, avendo immediatamente reagito sui social con un "Questo non va bene" al momentaneo stop intimato a Jimmy Kimmel, dopo una battuta legata alla questione Charlie Kirk: "Viviamo in un mondo in cui prendersi rischi con la commedia è sempre più difficile. Lo vedi ovunque nel nostro paese. Ma penso che sia importante che i comici facciano il loro lavoro, dicendo la verità in faccia al potere, rimanendo liberi di dire ciò che vogliono. È la cosa più importante." Ben Stiller ha sempre rivendicato quella libertà, anche quando attaccarono il suo Tropic Thunder per la "Black Face" di Robert Downey Jr.
Nell'ultimo periodo impegnato come regista su Scissione, Stiller ha da poco completato un documentario per Apple TV+ intitolato Stiller & Meara: Nothing Is Lost, dedicato ai suoi genitori, a loro volta comici. Leggi anche Mamma ho riperso l'aereo e il cammeo di Donald Trump, il regista: "È la mia maledizione... e non lo posso tagliare!"

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
