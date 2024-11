Tropic Thunder, Ben Stiller: "Quel personaggio di Robert Downey Jr. era un azzardo, ma pensavo che la satira fosse chiara"

News Cinema

Ancora oggi c'è chi equivoca sul personaggio "blackface" di Robert Downey Jr. nel Tropic Thunder di Ben Stiller. Chiacchierando con Collider, Stiller conferma che la trovata era rischiosa già all'epoca... e che oggi forse non si azzarderebbe nemmeno a proporla.

Quasi un anno fa Robert Downey Jr. fece i salti mortali in un'intervista per non dire esplicitamente quello che voleva dire: il pubblico sta diventando meno capace di contestualizzare ironicamente qualcosa, da lì il periodico riaffiorare delle polemiche sul suo ruolo "blackface", di finto afroamericano, nel parodistico Tropic Thunder di e con Ben Stiller. Quest'ultimo, chiacchierando con Collider, è tornato sull'argomento: non solo oggi quel tipo di gag "non si potrebbe più fare", come si usa dire nei post che tirano sui social, ma... era piuttosto azzardato anche farla nel 2008, ammette l'attore e regista! Leggi anche Tropic Thunder, Robert Downey Jr. si difende ancora per il ruolo "Blackface"

Tropic Thunder prendeva in giro Hollywood, non gli afroamericani, se non si era capito

In Tropic Thunder il personaggio di Robert Downey Jr. era Kirk Lazarus, un attore che puntava all'Oscar nel modo più estremo, adottare la cosiddetta "blackface", cioè incarnando un afroamericano, una pratica ormai stigmatizzata che fino agli Sessanta era sul serio seguita, vedasi l'Othello con Laurence Olivier. Ergersi empatico interprete delle minoranze avrebbe portato Kirk più vicino alla sua ambita statuetta. Naturalmente - e immaginiamo che sia comprensibile - l'idea non voleva di certo sdoganare qualcosa che nessuno si sogna più di fare (nemmeno autocensurandosi: non viene proprio nemmeno più in mente, com'è giusto che sia). L'obiettivo era tutt'altro, però oggi Stiller ammette che l'argomento è negli USA così bollente che già quasi vent'anni or sono era consapevole di rischiare...

Dubito si potrebbe fare oggi. Naturalmente, in questo contesto, la commedia più scorretta è in generale più difficile da fare. Decisamente non su quella scala, peraltro, se parliamo del budget. Credo che anche all'epoca fummo fortunati a vederlo approvato, devo ringraziare in realtà Steven Spielberg e la DreamWorks: lo lesse e disse "Va bene, facciamolo dai!" È un film che parla molto del nostro ambiente, se ci fate mente locale. Ma certo sì, l'idea di Robert che interpretava quel personaggio che interpretava un afroamericano, beh, era una bella scommessa. Persino all'epoca era rischiosa. L'unica ragione per cui ci provammo è che per me i bersagli dello scherzo erano molto chiari: gli attori disposti a fare qualsiasi cosa per vincere un premio. Ma ora, in quest'atmosfera, non so nemmeno se mi azzarderei, a dire la verità. Lo dico sinceramente.