Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire: il trailer italiano ufficiale del film in arrivo su Netflix

Debutta in streaming il 3 agosto questa commedia con morti viventi basata su un celebre manga. Ecco trailer italiano e trama ufficiali di Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire.

Dopo il primo teaser che vi avevamo presentato qualche giorno fa, ecco il trailer italiano ufficiale di Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire, commedia giapponese coi morti viventi che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 3 agosto.

Il film è basato su una popolare serie di manga ("Zom 100: Bucket List of the Dead") scritta da Haro Aso (lo stesso di Alice in Borderland) e illustrata da Kotaro Takata e racconta una storia che declina in una chiave che potremmo definite demenzial-ottimista la solita situazione in cui un protagonista si trova a dover fronteggiare un'apocalisse zombie, con un sottotesto in linea con l'era post-pandemica in cui si parla di Grandi Dimissioni e nuove priorità di vita.

Questa è la trama ufficiale del film.

Akira Tendo (Eiji Akaso) lavora in un'azienda dove gli abusi sono all'ordine del giorno, subendo orari di lavoro interminabili, vessazioni da parte del capo e assegnazioni di compiti contrari a ogni logica. Passa le giornate sentendosi più morto che vivo. Una mattina, la città è invasa dagli zombi e il paesaggio consueto appare devastato. Alla vista di tale distruzione Akira grida con gioia che non dovrà più andare in ufficio e in linea con il suo innato ottimismo elabora una lista di 100 cose che vuole fare prima di diventare uno zombi, tra cui pulire la casa e campeggiare sul balcone, poi inizia a darsi da fare per metterla in pratica.

Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire è stato scritto dallo sceneggiattore Tatsuro Mishima, mentre alla regia troviamo Yusuke Ishida. Il cast vede Eiji Akaso nel ruolo del protagonista, Akira Tendo, e comprende anche Mai Shiraishi, Shuntaro Yanagi, Yui Ichikawa, Mayo Kawasaki, Akari Hayami, Miwako Kakei, Kurumi Nakata, Doronz Ishimoto, Mukau Nakamura, Shota Taniguchi, Kenta Satoi e Kazuki Kitamura.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire.