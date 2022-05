Zero Contact: Anthony Hopkins salvatore del mondo o genio del male nel trailer del film

News Cinema

Parla di isolamento, intelligenze artificiali e strane apparizioni il thriller fantascientifico Zero Contact. Il protagonista è Anthony Hopkins e oggi è uscito l'inquietante trailer.

Fa davvero piacere vedere Sir Anthony Hopkins recitare ancora a 84 anni, e con quale energia! L'attore britannico, che ha vinto il suo secondo Oscar nel 2021 per The Father, è fra i protagonisti di un thriller nuovo di zecca intitolato Zero Contact e che segna l’esordio nella regia di un certo Rick Dugdale.

Zero Contact uscirà in digitale e on demand il 27 maggio ed è girato prevalentemente con la tecnica del found footage. Si parla molto in videoconferenza, dal momento che i personaggi vivono in isolamento. Il resto del cast è composto da Adrian Holmes, Aleks Paunovic, Chris Brochu, Rukiya Bernard, Lilly Krug e Veronica Ferres.

La trama di Zero Contact

Echi dei vari lockdown sono ben presenti di Zero Contact, dal momento che si comunica molto tramite il computer e lo smartphone. Ma chi sono i personaggi del film? E in che avventura si trovano coinvolti? Ce lo spiega la sinossi ufficiale:

Interpretato dal Premio Oscar Anthony Hopkins, questo thriller high-tech reimmagina in maniera inquietante il nostro mondo in cui isolamento e realtà virtuale hanno tanta parte. Hopkins impersona Finley Hart, l'eccentrico genio che sta dietro a un programma globale di data-mining. Dopo la sua morte, quattro agenti lontani – fra cui il figlio di Finley - vengono contattati da una misteriosa intelligenza artificiale affinché facciano ripartire l'iniziativa, che potrebbe permettere i viaggi nel tempo. Mentre sinistri eventi cominciano ad accadere nelle abitazioni degli agenti, questi devono decidere se, inserendo la loro password, potranno salvare il mondo oppure distruggerlo.

Il trailer di Zero Contact

Di Zero Contact è uscito un nuovissimo trailer che ci mostra i personaggi dapprima entusiasti per l'invenzione Anthony Hopkins e poi spaventati da nna serie di strani eventi che si verificano nelle loro case, compresa la presenza di sconosciuti.