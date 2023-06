Zendaya nel trailer di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino

News Cinema

Debutta a settembre (quasi certamente dopo un'anteprima al Festival di Venezia che bissa la partecipazione dello scorso anno con Bones and All) il nuovo film "tennistico" di Guadagnino. Ecco trailer e trama di Challengers.

Di Luca Guadagnino non si parla solo per via degli originali necrologi che firma con Carlo Antonelli in occasione della morte di personaggi celebri (l'ultimo caso, quello di Silvio Berlusconi), ma ovviamente anche per il suo cinema. Se lo scorso anno il regista è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Venezia con il suo Bones and All, che vedeva protagonista Timothée Chalamet, è assai probabile che lo stesso avverrà quest'anno col nuovo Challengers, film "tennistico" che ha invece come attrice principale colei che che con Chalamet divide il set di Dune: Zendaya.

Di Challengers, che vede nel cast la presenza anche di Mike Faist e Josh O'Connor e che arriverà nei cinema a settembre (data perfettamente in linea con l'ipotesi veneziana) distribuito da Warner Bros. Pictures, vi presentiamo qui di seguito il primo trailer ufficiale e la trama.





Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.