Zendaya, Ariana Grande e Sydney Sweeney per il remake di Dalle 9 alle 5 orario continuato?

News Cinema

Jennifer Aniston, in qualità di producer, sta mandando avanti da anni il remake di Dalle 9 alle 5... orario continuato: al posto di Lily Tomlin, Jane Fonda e Dolly Parton si stanno avvicinando al progetto Zendaya, Ariana Grande e Sydney Sweeney. Ma andrà in porto?

Classico del 1980, Dalle 9 alle 5... orario continuato è una commedia femminista che, uscendo nell'America odierna, sarebbe considerata "woke". Chissà se Jennifer Aniston, che da anni lavora sul remake da producer, sta considerando questa possibile accoglienza: nel frattempo il progetto va avanti e, al posto di Lily Tomlin, Jane Fonda e Dolly Parton ci sarebbero in lizza per le tre protagoniste Zendaya, Sydney Sweeney e Ariana Grande, quest'ultima lanciatissima anche come attrice dopo l'exploit di Wicked. Ma ci sono problemi logistici...

Zendaya, Sydney Sweeney e Ariana Grande al posto di Tomlin-Fonda-Parton per il nuovo Dalle 9 alle 5?

Life & Style ha uno scoop: pare che per le interpreti della nuova versione di Dalle 9 alle 5... orario continuato la produttrice Jennifer Aniston voglia puntare su tre star. Si tratterebbe di Sydney Sweeney (lanciatissima, tra Euphoria, Tutti tranne te e La prescelta), Zendaya (ha ancora meno bisogno di presentazioni) e Ariana Grande, che dopo la nomination ai Golden Globe per Wicked è richiestissima non solo per il canto. Supponiamo che quest'ultima potrebbe concettualmente prendere il posto del personaggio di Dolly Parton, se non altro per affinità di carriera, ma la distribuzione dei ruoli non è chiara... se ci sarà. Da un lato Aniston è convinta alla fine di poter strappare un "sì" ai 20th Century Studios (cioè alla Disney) per il remake, contando pure di poter utilizzare l'iconica orecchiabilissima canzone "9 to 5" che cantava Dolly, dall'altro ci sarebbero problemi organizzativi. Perché Sweeney e Zendaya sono occupate con altri progetti per il prossimo anno, e trovare un momento per combinare la performance di tutte e tre le attrici potrebbe essere difficile.

Ricordiamo che Dalle 9 alle 5... orario continuato raccontava di tre donne (Lily Tomlin, Jane Fonda, Dolly Parton), che dovevano sottostare a un capufficio despota e maschilista (Dabney Coleman): negava promozioni, le mitragliava di battutacce sessiste e faceva persino avance non velate a una di loro. Decidevano di ribellarsi e addirittura di rapirlo. Leggi anche Dabney Coleman, addio alla star di Wargames, Tootsie e Dalle 9 alle 5 orario continuato