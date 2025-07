Zelda, ecco gli interpreti di Link e Zelda nel film live action di Nintendo e Sony Pictures

News Cinema

Ci siamo: sono stati rivelati i nomi degli interpreti dell'eroico Link e della principessa Zelda per il film dal vero di Legend of Zelda, in preproduzione presso la Sony Pictures e Nintendo. Si tratta di Benjamin Evan Ainsworth e Bo Bragason. Dirige Wes Ball, come sappiamo.

L'attesa del fandom zeldiano è terminata: adesso sapranno chi guardare, chi apprezzare o chi tormentare, perché la Nintendo e la Sony Pictures, in collaborazione col regista Wes Ball, hanno scelto gli interpreti del film basato sulla leggendaria saga di videgiochi The Legend of Zelda: si tratta di Benjamin Evan Ainsworth per l'eroico Link e di Bo Bragason per la principessa Zelda. Ricordiamo che l'uscita del film è stata da poco posticipata al maggio 2027, quindi avremo tempo a disposizione per eventuali avvistamenti sul set in costume per l'attore e l'attrice, immaginiamo pronti a un'esposizione mediatica mai provata prima.





The Legend of Zelda, Benjamin Evan Ainsworth e Bo Bragason sono Link e Zelda

A interpretare nell'adattamento cinematografico l'eroico e resiliente Link, normalmente avatar del giocatore nella saga videoludica di The Legend of Zelda, ci sarà Benjamin Evan Ainsworth: sedici anni, è apparso (quando era poco più di un bambino) in Flora & Ulisse su Disney+, e di recente nel film indipendente Everything's Going to Be Great, ancora inedito in Italia. Bo Bragason invece, 21 anni, è stata l'anno scorso nella serie in costume Nell: Rinnegata, sempre su Disney+, intepretando poi la regina Gunhild nella serie inglese di ambientazione medioevale King and Conqueror. Com'era prevedibile, non si tratta di superstar, considerando l'età che i due interpreti devono avere per portare sullo schermo questi personaggi: la selezione sarà stata frutto di un vero e proprio provino. Il regista Wes Ball, già regista della saga di Maze Runner e del recente Il regno del pianeta delle scimmie, è pronto ad affrontare una delle trasposizioni videogioco-cinema che per delicatezza è seconda solo a quella di Super Mario - Il Film. Dal canto suo il maestro game designer Shigeru Miyamoto ha già supervisionato con successo la precedente, per cui ha proseguito in questo coinvolgimento annunciando di persona i nomi di Ainsworth e Bragason sui social. Dopo l'ultimo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in cui per la prima volta chi gioca ha potuto controllare la stessa Zelda, la strada è spianata.

