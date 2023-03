Zachary Levi e Shazam: "Ho avuto la parte perché ho imparato a volermi bene"

News Cinema

Ospite di Jimmy Fallon per l'uscita di Shazam: Furia degli dei, il suo protagonista Zachary Levi ha raccontato di aver ottenuto la parte per un soffio. Non era infatti in un buon periodo della sua vita.

Shazam! Furia degli dei, Zachary Levi: "Quando lavoriamo per stare bene, le cose belle arrivano"

Il primo Shazam! nel 2019 ha incassato 366.000.000 di dollari, non una grande cifra per un cinecomic, ma più che sufficiente a recuperare il suo costo di 100: quando ormai il DC Extended Universe è alla fine, in attesa di capire cosa faranno del suo Shazam i due nuovi capi dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, l'attore Zachary Levi non ha alcun rimpianto per come sia andata finora, e promuove con orgoglio Shazam! Furia degli dei. Soprattutto, è grato al ruolo del supereroe, perché gli ha permesso di suggellare un percorso personale di rinascita. Si era forse impegnato a fondo per il provino? Assolutamente no.

Un paio di mesi prima di avere l'ingaggio, mi offrirono il provino per Shazam. Ma sapevo già che aveva un fratello gemello, e che quel gemello era Black Adam, interpretato da The Rock! "Ah, dovrebbero essere gemelli? Mi sa che questa parte non me la danno!" Comunque mi trovavo in un momento triste della mia vita. Un mese e mezzo dopo, avevo intrapreso un percorso di psicoterapia intensiva, salvavita, nel quale ho imparato ad amarmi davvero per la prima volta nella mia vita, una svolta per me. A proposito, vogliatevi bene: se oggi non avete nulla di meglio da fare, vogliatevi bene! [...]

Insomma, avevo già detto ai miei agenti che mi sarei preso un periodo di pausa, e loro dissero "Certo, come no". Due settimane e mezzo dopo mi fanno, timidamente: "Ci sarebbe un provino per un ruolo del tutto diverso, da comprimario, se lo vuoi fare bene, sennò pazienza." "Sapete che c'è? Mi sento bene adesso, dai, lo faccio". Girai un solo take e lo mandai. E in pratica nel giro di una sola settimana sono passato da un provino per un altro ruolo a questi che mi dicevano: "Ehi, secondo noi tu sei il nostro Shazam!" Mi hanno fatto volare a Los Angeles, avevo fatto tutta la psicoterapia possibile, feci un altro provino e in una settimana sono diventato Shazam! È stato folle. Credo sia indicativo, quando lavoriamo per far stare bene noi stessi e gli altri, le cose belle arrivano.