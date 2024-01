Zac Efron e la sorprendente trasformazione in The Warrior - The Iron Claw

News Cinema

Precoce sex symbol, idolo delle ragazzine di tutto il mondo ai tempi di High School Musical, negli ultimi anni Zac Efron ha intrapreso una carriera da adulto. Un percorso che ora l'ha portato alla spiazzante trasformazione nel film The Warrion - The Iron Claw. Ve ne parliamo in questo video.

Ha preso 18 chili di muscoli per il ruolo da protagonista nel film indipendente The Warrior - The Iron Claw, una storia di America profonda e di fratelli uniti dal successo nel wrestling. Si è reso irriconoscibile perdendo i tratti delicati del sex symbol, idolo per teenager nella trilogia di High School Musical, scuderia Disney, e Hairspray. Californiano fin da ragazzino incuriosito dal teatro e dalla recitazione e dal canto, Zac Efron ha dovuto superare la sindrome del bambino prodigio, un successo planetario legato alla sua adolescenza e a un pubblico della stessa età. Nel 2007 la rivista Rolling Stone l’aveva proclamato “ragazzo che più tappezza le camere delle adolescenti”.

Ma ora ha compiuto 36 anni, è un adulto e come tale ha dovuto confrontarsi con la necessitò di crescere, come attore, possibilmente con il suo pubblico voglioso di continuare a seguirlo. Non è stato facile, è passato da una dipendenza che l’ha costretto a disintossicarsi, pur avendo presto fatto scelte sagge, confermate ora dall’interessante The Warrior - The Iron Clay, scritto e diretto da Sean Durkin.

In questo video conosciamo meglio la sua parabola e la sua trasformazione fisica. Sarà vera gloria?