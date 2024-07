Yvonne Furneaux: morta l'attrice partner al cinema di Errol Flynn e di Mastroianni ne La dolce vita

News Cinema

Scomparsa il 5 luglio a North Hampton, ma la notizia si è diffusa solo oggi, l'attrice francese Yvonne Furneaux, che al cinema recitò con Errol Flynn e con Marcello Mastroianni ne La dolce vita e di Christopher Lee in La mummia. Aveva 98 anni.

Alla bella età di 98 anni è morta il 5 luglio - ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore - l'attrice franco-britannica YvLa dolce vitaonne Furneaux, che era nata in Inghilterra e si chiamava all'anagrafe Élisabeth Yvonne Scatcherd. Aveva lavorato spesso in Italia, diretta da Mario Camerini, Luigi Magni, Michelangelo Antonioni e Federico Fellini, che le aveva affidato uno dei ruoli delle donne di Marcello Mastroianni ne , per la precisione quello della fidanzata. Molti i film interpretati da Furneaux, che aveva anche affiancato Errol Flynn e Christopher Lee.

I film di Yvonne Furneaux

Dopo aver studiato lingue a Oxford, in seguito ad alcune rappresentazioni teatrali negli anni del liceo, Yvonne Furnieux si iscrisse alla celebre Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) londinese. Il debutto cinematografico è del 1952, nel film Meet Me Tonight, Ben presto la sua bellezza esotica e le sue capacità la rendono protagonista di film di maggior prestigio: Peter Brook la vuole ne Il masnadiero, tratto dall'Opera da tre soldi di Brecht. Appare poi al fianco di Errol Flynn in Il principe di Scozia, tratto dal romanzo di Stevenson "Il signor di Ballantrae" e ancora con Flynn ne Il maestro di Don Giovanni e Il vendicatore nero. In Italia arriva grazie a Michelangelo Antonioni, che la chiama a interpretare una de Le amiche, nel 1955. In Italia resta per un ritorno al film di cappa e spada, Il principe dalla maschera rossa di Leopoldo Savona. Viene diretta da Ray Milland in Lisbon ed è la protagonista, nella versione antica e moderna, del film Hammer La mummia, al fianco di Christopher Lee, nel 1956. Dopo le commedie Lui, lei e il nonno di Anton Giulio Majano e A noi piace freddo!... di Steno, torna ad un ruolo drammatico, quello della povera fidanzata del personaggio di Marcello Mastroianni in La dolce vita di Federico Fellini. Seguono per lei molti altri film in Italia: Via Margutta, Il carro armato dell'8 settembre, Caccia all'uomo, Il criminale, I quattro tassisti, Il leone di Tebe, fino all'ultimo, In nome del popolo italiano, dove nel 1971 viene diretta da Dino Risi. In Francia collabora col regista Claude Autant-Lara per Il conte di Montecristo e L'omicida, appare in Le scandale di Claude Chabrol e nel 1965 ha il ruolo della sorella della protagonista (Catherine Deneuve) in Repulsion di Roman Polanski. Si ritira definitivamente dalle scene nel 1985. Era sposata (e vedova dal 2007) col direttore della fotografia Jacques Natteau.