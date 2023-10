Yuku e il fiore dell'Himalaya, tre clip in italiano dal delicato film di animazione

News Cinema

È nelle nostre sale Yuku e il fiore dell'Himalaya: per darvi un'idea dello stile delicato di questo film di animazione, ve ne mostriamo tre scene in italiano.

Sarebbe un peccato se Yuku e il fiore dell'Himalaya, gentile film di animazione francese, fiaba musicale adattissima a bambini e bambine, passasse proprio senza lasciare traccia in sala: diamo quindi il nostro personale contributo a farvi un'idea della poetica del cartoon, presentandovi tre clip in italiano, tratte dal film di Arnaud Demuynck & Rémi Durin. Ve le proponiamo dopo il trailer.



Yuku e il fiore dell'Himalaya: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Yuku e il fiore dell'Himalaya, la trama del film di animazione al cinema