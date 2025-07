Xoftex: tutto sul film in concorso al Giffoni Film Festival 2025

News Cinema

Nella sezione Generator +18, un film che sceglie la chiave del cinema di genere (la fantascienza) per raccontare la realtà dell'emigrazione e dei profughi. Ecco quel che c'è da sapere su Xoftex.

Se questo film davvero originale che racconta della difficile realtà dell'emigrazione attraverso la chiave del genere e della fantascienza si chiama Xoftex, è perché le vicende che racconta, e che trovare spiegate qui di seguitom sono state ispirate dalle vicende reali di giovani rifugiati di un campo profuchi in Grecia che si chiama Softex. A dirigere il film è stato Noaz Deshe, che con il suo lungometraggio d’esordio White Shadow, sulla caccia a un giovane albino, avevavinto il Leone del Futuro alla Mostra del Cinema di Venezia.

Xoftex: la trama ufficiale

L’adolescente palestinese-siriano Nasser e suo fratello maggiore Yassin vivono in un campo profughi greco, in attesa di una decisione sulla loro domanda di asilo. Passano il tempo registrando sketch comici, fantasticando di fare film di zombie e di trasferirsi in Svezia. Nasser, tuttavia, si sente sempre più intrappolato in questa terra di nessuno. Senza via di fuga, le tensioni crescenti nel campo spingono Nasser in un altro mondo.

Deshe, che ha anche lavorato come volontario in missioni di soccorso in mare e nei campi profughi, e quindi conosce la materia da vicino, ha ricordato come oggi noi tutti si viva in un mondo dove non esiste una versione condivisa della realtà, e dove è sempre più difficile conoscere le cose grazie al giornalismo. È per questo che secondo lui sono la finzione, o la finzione ibrida, e in questo caso il genere e il surrealimo, a permettere di documentare ciò che altrimenti rimarrebbe invisibile.

Con un cast composto in gran parte da veri ragazzi rifugiati, Xoftex ha ottenuto riconoscimenti premi in diversi festival, come una Menzione speciale a Karlovy Vary; il premio per la miglior regia a Thessaloniki; una menzione speciale ad Agadir; il premio per miglior regia al Transylvania IFF.

Xoftex: il trailer e il poster