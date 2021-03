Wrath of Man: Jason Statham nel trailer del nuovo heist movie di Guy Ritchie

News Cinema

Debutto previsto nelle sale americane il prossimo 7 maggio. Nel cast ci sono anche Josh Hartnett, Scott Eastwood, Eddie Marsan e tanti altri.

Debutterà il 7 maggio nei cinema americani Wrath of Man, il nuovo film di Guy Ritchie che vede protagonista Jason Statham.

Wrath of Man è un heist movie, un film di rapina, e vede Statham - che torna a collaborare con il regista inglese più di quindici anni dopo l'esperienza di Revolver - nei panni di misteriosa guardia giurata che lavora da poco su un furgone portavalori e che durante un tentativo di rapina lascia i colleghi a bocca apera per le sue incredibili doti di precisione balistica. I suoi colleghi iniziano a chiedersi chi sia davvero l'uomo con cui lavorano e da dove venga, ma ben presto scopriranno loro malgrado quale sia il suo vero scopo: trovare i rapinatori che, nel corso di un colpo, si sono resi responsabili della morte del figlio.

Nel cast del film ci sono anche Holt McCallany, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan, Laz Alonzo, Raúl Castillo, Deobia Oparei, Eddie Marsan e Scott Eastwood.

Questo è il primo trailer originale di Wrath of Man: