Woody Harrelson e Kevin Hart nel trailer di The Man From Toronto, commedia d'azione targata Netflix

News Cinema

Il film è diretto da Patrick Hughes, quello di Come ti ammazzo il bodyguard, vede nel cast presenti anche Kaley Cuoco ed Ellen Barkin. Debutto in streaming su Netflix previsto per il 24 giugno

Dopo essere stati scambianti l'uno per l'altro per aver pernottato nello stesso bed and breakfast, un venditore pasticcione e un pericoloso killer internazionale sono costretti a rimanere assieme. Questa, in estrema sintesi, è la trama di The Man From Toronto, una commedia d'azione che vede protagonisti Kevin Hart e Woody Harrelson (non credo ci sia bisogno di specificare in quali ruoli, e sappiate che Harrelson ha sostituito Jason Statham) e che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 24 giugno.

Il film è diretto dall'australiano Patrick Hughes, che è quello di I mercenari 3, Come ti ammazzo il bodyguard 1 e 2, ma anche di Red Hill, interessantissimo western che segnò il suo esordio nel lungometraggio. La sceneggiatura è stata scritta da Robbie Fox e Chris Bremner, e nel cast c'è spazio anche per Kaley Cuoco e Ellen Barkin.

Questo qui di seguito è il trailer ufficiale originale di The Man From Toronto: