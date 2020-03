News Cinema

L'attore rimpiazza Jason Statham che ha abbandonato il progetto pochi giorni fa.

Sarà il tre volte candidato all’Oscar Woody Harrelson a sostituire Jason Statham nella commedia d’azione The Man From Toronto, di cui sarà a questo protagonista insieme a Kevin Hart. Le riprese dovrebbero cominciare tra tre settimane e la data d’uscita dovrebbe presto essere fissata per il prossimo 20 novembre. Alla regia Patrick Hughes, specializzato in questo genere dopo il successo di Come ti ammazzo il bodyguard. Di questo lungometraggio il regista ha appena finito di girare il sequel, sempre con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek.

La storia del film con Hart e Harrelson è semplice: cosa succederebbe se uno dei più letali killer al mondo, chiamato appunto “The Man from Toronto”(Harrelson), si scambiasse di persona con un fannullone di New York (Hart) a causa di un errore di prenotazione su Airbnb? A questo punto la coppia assurda deve allearsi per evitare di lasciarci la pelle, causa una missione ovviamente molto pericolosa e piena di imprevisti. Insomma, una versione moderna e sicuramente più action di Buddy Buddy, il classico di Billy Wilder con Jack Lemmon e Walter Matthau.

Prossimamente vedremo Woody Harrelson in Venom 2 dove interpreterà il terribile Carnage, mentre Hart reciterà nella commedia My Own Worst Enemy, diretto da Tim Story.