Black Adam, Dwayne Johnson: "Non bisogna far incazzare i fan"

Dwayne Johnson ha parlato del suo lavoro su Black Adam e di come si sia rapportato al personaggio e al mondo della DC Comics, "per non fare incazzare i fan".

Black Adam con Dwayne Johnson sarà nei cinema il 28 luglio 2022, ma nel frattempo i fan possono ascoltare quello che The Rock ha da dire sul progetto, da lui sostenuto bisogna ammettere con uno slancio persino superiore al solito, in ogni post e intervista. Proprio in qualche dichiarazione rilasciata a Total Film si evince l'attenzione che Johnson e il suo regista Jaume Collet-Serra hanno voluto concentrare sull'opera DC Comics, cercando di evitare un grosso pericolo... Guarda anche Black Adam, Dwayne Johnson in una prima clip del film!

Dwayne Johnson: come non far incazzare i fan di Black Adam e dei fumetti

Chiacchierando con Total Film, Dwayne Johnson, da poco in streaming con Red Notice su Netflix, ha spiegato come lui e gli autori di Black Adam si siano mossi con attenzione nel mondo DC Comics, per evitare le trappole della delusione...

Hai una sola possibilità per costruire in modo corretto questi personaggi. Abbiamo fatto attenzione ad alcuni degli errori in cui sono caduti altri film in passato, nel mondo della DC, con cose che giustamente hanno scontentato i fan e li hanno fatti incazzare. Come fan, io ero tra quelli. [...]

Ci siamo detti: assicuriamoci di rispettare la tradizione e la mitologia, ma non facciamoci ammanettare creativamente. Possiamo fare qualsiasi cosa se prima ci assicuriamo che il pubblico sia dalla nostra parte. Per me c'è innanzitutto una battaglia che un giorno si svolgerà, tra Black Adam e Superman. Non so chi sarà Superman, non so chi lo interpreterà. Ma va bene così, ora non lo devo sapere. Ma mi dà una certezza sapere che succederà! [ride] Questa è una cosa che vogliono i fan. Siamo partiti da quell'idea e abbiamo costruito il resto.