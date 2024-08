Woman of the Hour: il trailer del film di e con Anna Kendrick sul serial killer Rodney Alcala al Gioco delle coppie

News Cinema

Di Woman of the Hour, sulla storia vera del serial killer Rodney Alcala che partecipò al Dating Show, il Gioco delle coppie americano, vi abbiamo già parlato. Ecco il primo trailer del thriller diretto e interpretato da Anna Kendrick.

Ci fa molto piacere tornare a parlare di Woman of the Hour, film che rappresenta il debutto registico di Anna Kendrick, che ne è anche protagonista, e ha scelto per la sua prima regia una storia vera da brivido: ovvero quando negli anni Settanta una concorrente del Dating Show, da cui venne poi adattato il nostro Gioco delle coppie, si scoprì in seguito essere un feroce serial killer, Rodney Alcala, che aveva già ucciso e probabilmente avrebbe continuato la sua carriera criminale con la ragazza che lo aveva scelto in base alle sue risposte, e che per sua fortuna dopo averlo incontrato, rifiutò di passarci insieme la vacanza premio che aveva vinto. Se cercate su youtube trovate dei video di questa agghiacciante storia. Woman of the Hour (titolo secondo noi poco evocativo) è una produzione canadese e in futuro dovrebbe arrivare su Netflix. E questo è il primo trailer.

Woman of the Hour: la sfrontatezza di un serial killer

Dal trailer si capisce che Anna Kendrick ha scelto un approccio di puro horror per il film e questo ci incuriosisce ulteriormente. Tornando alla storia vera, Cheryl Bradshaw, che partecipò allo show in una puntata del 1978, doveva come tutte le partecipanti del gioco scegliere tra tre scapoli, tre misteriosi pretendenti nascosti dietro paraventi. A motivare la scelta era la risposta dei ragazzi alle domande della concorrente, che avevano spesso anche un contenuto provocatorio. Alla fine della puntata, Bradshaw scelse lo scapolo numero 3, Rodney Alcala, che si presentava come fotografo, omettendo ovviamente che le ragazze che fotografava facevano una bruttissima fine. Per sua fortuna Cheryl intuì che c'era qualcosa di strano in lui, anche se dal trailer sembra di capire che il film per motivi drammaturgici la mostra più in pericolo di quanto sia arrivata a esserlo. Il numero di vittime di Alcala resta imprecisato (si parla addirittura di 130: di fatto gli furono trovate migliaia di foto di ragazze e ragazzi). Il serial killer venne condannato a morte per 5 omicidi accertati, ma è morto in carcere per cause naturali nel 2021. In Woman of the Hour lo interpreta l'attore costaricano Daniel Zovatto. Nel film ci sono anche Jim Lange, Kelley Jakle, Max Lloyd-Jones, Jedidiah Goodacre, Matt Visser, Taylor Hastings, Nicolette Robinson e Dylan Schmid. La sceneggiatura è di Ian MacAllister McDonald.