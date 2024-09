Wolfs è solo in streaming per colpa di Fly Me to the Moon? La sfortuna di Apple in sala

News Cinema

Secondo un retroscena riportato da Deadline, Apple avrebbe ridotto le uscite cinematografiche a uno-due per anno, in favore degli originali in streaming su Apple TV+ come Wolfs: il flop di Fly Me to the Moon avrebbe esacerbato una perplessità che covava da tempo ai pieni alti.

Non siamo più in periodo di pandemia, e forse ve lo siete chiesto: come mai Wolfs con George Clooney e Brad Pitt vedrà la luce solo in streaming dal 27 settembre, giusto con un simbolico velocissimo passaggio in sala, limitato agli States? Con due nomi così importanti, diretti dal Jon Watts degli ultimi Spider-Man, la Apple non ha badato a spese... ma a quanto pare vuole badarci ancora di più. Stando a un reporter di Deadline che ha carpito un dietro le quinte, la major è rimasta scottata da diversi flop cinematografici di film nei quali aveva creduto molto, con l'ultima goccia di Fly Me to the Moon. Nel futuro ci sarà meno cinema e più Apple TV+? Leggi anche Beetlejuice Beetlejuice ha quasi ottenuto un debutto in streaming Wolfs - Lupi solitari: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con George Clooney e Brad Pitt - HD

Fly Me to the Moon ha spinto verso lo streaming Wolfs?