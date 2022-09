Wish, svelato il 62° film del canone animato Disney, dagli autori di Frozen

News Cinema

S'intitola Wish il 62° lungometraggio del canone dei Walt Disney Animation Studios: si propone di svelare le origini della mitica stella che ha esaudito i desideri di tanti personaggi. Con uno stile grafico ricchissimo, dagli autori di Frozen.

S'intitolerà Wish il 62° lungometraggio del canone dei Walt Disney Animation Studios, previsto al cinema nel novembre 2023. Il film si propone come una celebrazione dello spirito fiabesco più puramente disneyano: si parla di sogni, desideri e stelle che li esaudiscono. Dietro ci sono gli autori di Frozen.

Wish, storia e autori del 62° cartoon dei Walt Disney Animation Studios

Wish è codiretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn: il primo è stato coregista dei Frozen ma prima ancora animatore a mano libera nel Rinascimento Disney, mentre Fawn ha iniziato in azienda come story artist nei primi anni Dieci, dopo i suoi esordi all'Illumination. La sceneggiatura tuttavia è a cura di Jennifer Lee, mamma di Anna & Elsa e attualmente direttrice artistica dei Walt Disney Animation Studios. Concepito come un musical con canzoni di Julia Michaels e presentato con il pezzo "More For Us" eseguito da Ariana DeBose (doppiatrice originale della protagonista, Oscar per il nuovo West Side Story), Wish vive di un nuovo approccio visivo: una CGI lavorata per suggerire paesaggi acquerellati.

"Come è nata la stella dei desideri, a cui tanti personaggi si sono rivolti per esprimere il proprio desiderio?" Questa è la domanda alla quale Wish vuole rispondere, raccontando della diciassettenne Asha, una "principessa Disney" moderna che vive a Rosas, il regno dei desideri, in compagnia della sua capra di nome Valentino (personaggio doppiato da Alan Tudyk in originale). Quando la sua comunità sarà messa a repentaglio da una minaccia esterna, la potrà salvare solo una robusta miscela di magia e umanissimo coraggio. Produce Peter Del Vecho, altro veterano Disney nella squadra dei Frozen. Guarda anche Strange World - Un Mondo Misterioso: primo trailer italiano e poster del nuovo film d'animazione Disney