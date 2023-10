Wish, le voci ufficiali italiane del cartoon Disney: Amadeus, Gaia e Michele Riondino

News Cinema

Per l'edizione italiana del film di animazione Wish targato Disney, Gaia interpreterà la protatonista Asha, Amadeus la capretta Valentino e Michele Riondino il villain Re Magnifico. Al cinema dal 21 dicembre.

Ecco l'annuncio ufficiale, nero su bianco: a doppiare tre personaggi principali di Wish, nuova fatica dei Walt Disney Animation Studios in sala dal 21 dicembre, ci saranno la cantante Gaia, Amadeus e Michele Riondino, rispettivamente nei panni della protagonista Aisha, della capretta Valentino e del villain Re Magnifico. Ma chi sono questi personaggi?



Wish: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Disney - HD

Wish, la trama del film con le voci di Amadeus, Gaia e Michele Riondino

Wish, nuovo film di animazione del co-autore di Frozen Chris Buck, che l'ha codiretto con Fawn Veerasunthorn, si ambienta nel regno immaginario di Rosas, dove i sogni possono letteralmente diventare realtà, per intercessione di Re Magnifico. Anche la diciassettenne Asha ha un sogno, ma a esaudirlo non sarà il Re, che si arroga il monopolio sulla magia: in compagnia della capretta Valentino che ha miracolosamente imparato a parlare, Asha verrà esaudita da una forza cosmica, Star, un muto ma assai buffo concentrato di sconfinata energia. Scritto da Jennifer Lee, Allison Moore e Chris Buck, Wish presenta sette canzoni originali firmate da Julia Michaels e Benjamin Rice.

Il resto del cast vocale italiano comprende Marco Manca (che si occupa delle parti cantate di Re Magnifico), Ilaria De Rosa (Amaya), Carlo Valli (Sabino);, Beatrice Caggiula (Sakina), Vittoria Bartolomei (Dahlia), Alex Polidori (Gabo), Silvia Alfonzetti (Hal), Federico Campaiola (Simon), Lorenzo D‘Agata (Safi), Gabriele Patriarca (Dario) e Monica Volpe (Bazeema).