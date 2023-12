Wish, Gaia canta "Un sogno splende in me" nel film e dal vivo

News Cinema

Nella versione italiana di Wish, nuovo film dei Walt Disney Animation Studios che celebra i temi disneyani per il centenario dello studio, la protagonista Asha è doppiata da Gaia. La cantante ha interpretato il brano "Un sogno splende in me" sia nel film, sia in un'esibizione dal vivo.

Wish è nelle sale italiane: il cartoon natalizio dei Walt Disney Animation Studios, celebrazione dei 100 anni di fiabe animate targate Walt, ha come protagonista una principessa Disney doc, la diciassettenne Asha. Nella versione italiana è la cantante Gaia a prestarle la voce, quindi vi mostriamo qui in basso due clip: nella prima vedete alcune scene del film associate alla canzone "Un sogno splende in me", nella seconda è la stessa Gaia a eseguire dal vivo il brano, durante una delle anteprime dedicate al lungometraggio.



Wish: "Un sogno splende in me", clip ufficiale in italiano del Film Disney di Natale 2023 - HD



Wish: Il video dell'anteprima italiana del Film Disney con la performance di Gaia - HD

