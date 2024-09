Winona Ryder: "Persi il ruolo di Se mi lasci ti cancello": la popolarità da Beetlejuice in poi era anche un boomerang

News Cinema

Nella sua lunga chiacchierata con Esquire, Winona Ryder, tra poco sui nostri schermi con Beetlejuice Beetlejuice, spiega come la sua grande popolarità tra gli Ottanta e soprattutto i Novanta non l'abbia aiutata in tutti i casi a creare la giusta atmosfera per parlare con calma degli ingaggi. E ha perso qualche occasione.

Dal 5 settembre Winona Ryder torna sul grande schermo con Beetlejuice Beetlejuice, che per lei non è proprio un sequel qualsiasi: aveva 15 anni quando girò il primo Beetlejuice, uscito nel 1988, e fu il vero inizio della sua carriera, proseguita nel mito quando Tim Burton la volle anche in Edward Mani di Forbice. Parlando con Esquire, Ryder, peraltro nota ormai anche al pubblico più giovane grazie alla sua interpretazione di mamma Joyce in Stranger Things, ha riflettuto sulla sua vita professionale. La fama e le attenzioni della stampa non l'hanno aiutata sempre...

Se mi lasci ti cancello, Winona Ryder poteva essere al posto di Kate Winslet

A Winona Ryder, che rivedremo tra pochissimo in Beetlejuice Beetlejuice, è spesso mancata la serenità. Nella lunga intervista di Esquire tocca tutta la sua carriera, e non volta le spalle nemmeno all'episodio più oscuro: una manifestazione di cleptomania che le procurò guai giudiziari nel 2001, quando aveva 30 anni. Un mondo del cinema che già era cambiato le si rivelò ancora più ostico da abitare, dopo quell'incidente: smise quasi di recitare in progetti importanti per circa cinque anni. Già il fatto che la stampa in quei giorni dedicasse più attenzione a lei che all'individuazione di Osama Bin Laden è per lei "fottutamente surreale".

C'era un peso. Cercare di convincere qualcuno a ignorare il chiasso intorno a me era dura. Lo vedevo nei loro occhi. Ho perso un sacco di parti per quel motivo. [...] Non che mi lamenti, ma c'è stato tutto un periodo in cui anch'io sentivo che potevo essere una distrazione. Lo capivo. Certamente negli anni Novanta me ne resi conto. E avevo anche quella sensazione da... cambio della guardia. Man mano che cresci arrivano queste nuove attrici più giovani. Ti viene proprio inculcato quanto le attrici possano essere vuoti a perdere, quale sia la nostra data di scadenza. Te lo dicono sempre. [...]

[Quello di Se mi lasci ti cancello] era un copione così bello, ero con Michel Gondry in questo piccolo ristorante, la gente continuava a venire da me, c'era un paparazzo fuori, una cosa che per me non era così normale, ma mi ricordo la faccia di Gondry, il modo in cui cercavo di convincerlo che non era normale, lo sapevo che non era normale... [...]

Io ero molto simile a Lydia [nel primo Beetlejuice, ndr]. Non dovettero lavorare molto su di me. Mio fratello ha trovato una mia foto scattata un mese prima del provino, mi ero tinta i capelli di blu cupo, avevo questa folle frangetta, mi vestivo di nero. [...] Per la prima volta mi sentii me stessa sul set. Non cercavo di essere qualcos'altro. Fu un momento enorme per un'adolescente. Davvero mi aiutò a definirmi. Un po' mi viziò, perché Michael era così gentile con me. E anche Catherine O'Hara. Mi includevano sempre, erano così gentili e premurosi. Era una cosa unica, perché quando sei un'attrice minorenne non ti va sempre così bene. È una cosa degli adulti. Davvero fu la prima volta che sentii di aver davvero collaborato su un film. E avevo davvero un'intesa con Tim. Mi ricordo che negli altri film non fu così. La gente non era così gentile, fu molto più dura. [... Quando abbiamo saputo che il sequel partiva] mi son detta: "Oh cazzo, e ora come lo faccio?" Ho mandato subito un messaggio a Michael e Catherine: "Sono troppo eccitata però ho anche un sacco di paura!" E loro: "Pure noi!"