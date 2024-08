Beetlejuice Beetlejuice, Winona Ryder: "Non mi ero mai immaginata Lydia da adulta"

News Cinema

Winona Ryder torna nei panni di Lydia Deetz nel sequel Beetlejuice Beetlejuice, a 36 anni di distanza: ma l'adolescente Lydia come poteva diventare la donna Lydia che è adesso? Winona ammette di averci pensato non poco...

Beetlejuice Beetlejuice si sta avvicinando: Tim Burton e Michael Keaton ci aspettano di nuovo al cinema dal 5 settembre, a ben 36 anni di distanza dal film originale che è rimasto un classico del cinema fantastico, surreale e grottesco. Parte del cast torna in gioco, compresa Winona Ryder nei panni di Lydia Deetz, passata da adolescente problematica a madre di un'adolescente problematica, interpretata dalla Jenna Ortega di Mercoledì. Chiacchierando con Slashfilm, Winona ha spiegato in cosa consistesse nel suo caso specifico la sfida postale da questo seguito... Leggi anche Beetlejuice 2, il primo incontro tra Michael Keaton e Jenna Ortega è stato traumatico: "Mi ha spaventata a morte!"

Winona Ryder su Lydia Deetz in Beetlejuice 2: "Difficile da immaginare"

A 52 anni, Winona Ryder è rimasta un tale simbolo degli anni Ottanta che viene tuttora coinvolta per celebrarli, com'è accaduto in Stranger Things. Poco può però avvicinarsi al recupero di uno dei suoi ruoli più iconici di quel periodo, la depressa teenager Lydia Deetz nel Beetlejuice (1988) di Tim Burton. Il sequel tra poco al cinema (e fuori concorso a Venezia), Beetlejuice Beetlejuice, la vede conduttrice di un programma sul paranormale, madre di una figlia problematica com'era lei (Astrid, interpretata da Jenna Ortega), legata a un nuovo compagno (Rory, Justin Theroux). Per necessità, nel film è costretta a fare quello che non avrebbe mai pensato di... rifare: evocare Beetlejuice, per cercare il suo aiuto. Al di là della trama, l'idea proprio di rivestire i panni di Lydia dopo quasi quattro decenni poneva a Winona un problema non da poco...

Di certo non mi ero mai immaginata Lydia con dei figli, o impegnata in un qualche tipo di relazione. Ho sempre pensato che si sarebbe chiusa nel suo mondo, invecchiando. Tipo su nell'attico, felice ma sola. Era dura da immaginare. Ma una volta che ci siamo trovati lì, una volta che Jenna e io abbiamo legato, una volta che Justin si è unito al gruppo... [...] Penso che chiunque abbia l'età che io ho oggi si sia trovato a domandarsi: ma come ho fatto a ritrovarmi così? Perché ho deciso di stare proprio con queste persone? Comunque io non penso che la giovane Lydia si sarebbe mai aspettata di stare davanti a una telecamera...