Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3 è confermato, Razzie o non Razzie

Non pensate di liberarvi facilmente del Winnie the Pooh horror, perché è stato appena confermato Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3, che avrà un budget anche più corposo dell'ultimo. Troppo trash? E che problema c'è? Anzi!

La sanguinaria versione dell'ex-orsetto Winnie non si riposa mai, perché la Jagged Edge Productions ha appena annunciato Winne the Pooh: Sangue e Miele 3, quando a dir la verità non sappiamo ancora quando uscirà in italia il secondo atto. Nel frattempo il primo capitolo, da noi disponibile in streaming come ricorderete su Prime Video, ha raccolto ben sei Razzie Awards ed è diventato con successo uno dei simboli del trash contemporaneo. Leggi anche Winnie The Pooh: Sangue e Miele 2, in che modo influenzerà il primo film secondo Scott Chambers

Winnie the Pooh: Sangue e Miele 3 in arrivo, si attende Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2