William Petersen racconta l'esperienza di Vivere e Morire a Los Angeles e quanto deve a Friedkin

Non si ferma il cordoglio per la scomparsa di William Friedkin. A rendere omaggio al grande regista stavolta è William Petersen, protagonista di Vivere e morire a Los Angeles, in un lungo articolo pubblicato su Variety che vi traduciamo.

Non si ferma il fiume di commozione e di riconoscenza verso William Friedkin, da parte di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, essere scelti da lui e vedere la propria carriera prendere il volo grazie al suo intuito. Dalle pagine di Variety arriva oggi il bellissimo ricordo di William Petersen, protagonista principale (assieme a John Pankow e Willem Dafoe) di uno dei film più belli e sfortunati del regista scomparso, Vivere e morire a Los Angeles, che fu inspiegabilmente un fiasco e che oggi è riconosciuto come una delle vette della sua carriera. (L'anno scorso, a proposito, è uscita un'ottima monografia sul film per Gremese, firmata da Fabio Zanello e che include anche un'introduzione della sottoscritta e una mia intervista a Jack Hues, autore coi Wang Chang della splendida colonna sonora del film). Quando venne scelto da Friedkin per il ruolo di Chance, il poliziotto malato di adrenalina disposto a tutto pur di incastrare il re dei falsari, Masters, Petersen, oggi notissimo per CSI, era un giovane attore che cercava di affermarsi sui non certo redditizi palcoscenici teatrali. Friedkin l'avrebbe in seguito richiamato nel cast della sua versione de La parola ai giurati. Sotto, lo splendido racconto dell'attore (se non avete visto Vivere e morire a Los Angeles, occhio che c'è uno spoiler importante!), denso di aneddoti sulla lavorazione del film che rappresentò il suo debutto.

William Petersen racconta la sua esperienza con William Friedkin

Facevo "Un tram che si chiama desiderio" allo Stratford Festival fuori Toronto e Billy mandò il suo casting director a guardarmi. Mi telefonarono di andare a New York a parlare col signor Friedkin. Dunque andai nel mio lunedì libero e lo incontrai nel suo appartamento. Mi dette la sceneggiatura e ci sedemmo nel suo salotto. Dopo un paio di pagine mi disse "Hai avuto la parte nel mio prossimo film". Non avevo nemmeno un agente, tanto che quando il suo casting director mi chiamò per dirmi che dovevamo fare un contratto, non sapevo quanto chiedere. Chiamai il mio amico John Malkovich, che aveva appena fatto Urla del silenzio e stava girando in Texas Le stagioni del cuore per sapere quando aveva preso per il suo primo film. Ricordo quando Billy mi disse che il mio personaggio, Richard Chance, è "un tipo che piscerebbe sulla tomba di tua madre, ma lo perdoneresti". Una nota difficile da recitare, ma che mi fece capire che era un uomo disposto a tutto. (INIZIO SPOILER). Questo è il motivo per cui gli sparano, una decisione che abbiamo dovuto lottare per includere nel film. I produttori dicevano "Non si può uccidere il protagonista, alienerà il pubblico". Perciò filmammo davvero un finale alternativo, ma Billy lo fece in modo tale che nessuno avrebbe potuto usarlo, doveva solo accontentare i produttori. Era così scemo che sembrava appartenesse a un altro film. La gente avrebbe riso. (FINE SPOILER) Era abituato a girare con 800 dollari in contanti. Mi disse che tutto era iniziato con Il braccio violento della legge, perché stava girando una scena e magari c'era qualcuno che azionava l'irrigatore o falciava il prato e c'era la necessità di concluderla. Allora mandava dalla persona in questione un assistente di produzione con 200 dollari e la mandava a pranzo. Non si faceva fermare da niente. Abbiamo passato sei settimane sulla scena dell'inseguimento di Vivere e morire a Los Angeles. Mandò tutti a casa. Eravamo io e John Pankow con tutti gli stuntmen. Girammo in tutta la città. Sotto il treno, vicino al fiume, correvamo, sparavamo, ci facevamo sparare. Chiuse un'intera autostrada per due fine settimana per farci guidare contromano. Billy non aveva neanche bisogno di guardare nell'obiettivo. Oggi, tutti i registi guardano il monitor e magari sono lontani 200 iarde dalla scena che stai facendo. Billy era accanto a noi. Era un filmmaker viscerale. Punto. Aveva una cura enorme per i personaggi. Non si dimenticano Ellen Burstyn o Linda Blair nell'Esorcista. Non si dimentica Gene Hackman come Popeye Doyle. Sono persone che affrontano enormi dilemmi morali. Sia che si tratti di possessione demoniaca o di un folle poliziotto con un cappello buffo, i film di Billy parlano del bisogno di fare scelte morali. L'unica ragione per cui posseggo questa bella casa e qualsiasi successo abbia avuto a Hollywood è grazie a Billy. Starei ancora a bussare da qualche parte nel Midwest per ottenere una parte in una pièce teatrale se non fosse stato per lui. Billy ha toccato la vita di moltissime persone. Tutti a Hollywood sentiranno la sua mancanza.

Parole davvero bellissime in ricordo di un regista e di un uomo straordinario, unico nel suo genere, capace di dire brutalmente la cruda verità in faccia alla gente, ma anche di straordinari atti di generosità e tenerezza. Tra i suoi ammiratori c'era anche lo scrittore Breat Easton Ellis, che lo aveva ospitato nel suo podcast nel giugno 2022, in una puntata che oggi mette gratuitamente a disposizione dei fan su Patreon. Se comprendete l'inglese, capirete perché quella con Friedkin sia stata la puntata di maggior successo del podcast. Billy Friedkin, l'uomo, mancherà purtroppo moltissimo, ma tutto quello che ha generosamente dato al cinema, agli amici e ai fan ci nutrirà per sempre.