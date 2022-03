Will Smith si scatena al party post Oscar di Vanity Fair: ha dimenticato lo schiaffo?

News Cinema

Variety ha pubblicato un video nel quale Will Smith balla come un matto durante la festa di Vanity Fair e sembra non sentirsi minimamente in colpa o turbato per aver dato uno schiaffo a Chris Rock davanti a tutti.

All'indomani della cerimonia di premiazione degli Oscar 2022, non si parla che dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock che alcuni hanno scambiato per un numero dello show e che invece era verissimo e dettato da una rabbia decisamente forte. La rete si è scatenata, i meme si sono moltiplicati e i colleghi di Smith hanno criticato il suo gesto. E tuttavia, a poche ore dall'incidente, l'irascibile Will sembrava essersi dimenticato il siparietto sul palco del Dolby Theatre, come dimostra un video della festa di Vanity Fair post cerimonia.

Leggi anche Oscar 2022: Will Smith sporca il suo primo Oscar picchiando Chris Rock: cosa è successo Leggi anche Will Smith criticato da Gabriele Muccino per lo schiaffo a Chris Rock

Il video di Will Smith che se la spassa alla festa di Vanity Fair

Il sito di Variety, che per noi è fonte preziosa di informazioni, scrive che Will Smith e il suo entourage sono arrivati al party organizzato da Vanity Fair dopo la mezzanotte e subito si sono messi a ballare. Mentre il dj deliziava gli invitati con un medley delle hit anni 90 di Will Smith (da "Gettin' Jiggy Wit It" a "Miami"), l'attore si è messo a ballare con l'Oscar in mano, agitando a più riprese il trofeo. Sorrideva beato, e anche durante il resto della festa sembra essersi divertito molto. Era tutt’altro che seccato, insomma, tanto che si è prestato ai soliti selfie con i fan e alle strette di mano. Smith, soprattutto, non aveva certo l'aria di uno che ha appena aggredito un collega davanti a una platea di persone nel giorno forse più importante della propria vita professionale. Se non ci credete, guardate il video qui sotto. Noi nel frattempo cerchiamo immagini di Chris Rock...

Will Smith is at the #VanityFairOscarParty dancing with his Oscar to ‘Gettin Jiggy With It.’ pic.twitter.com/PvKrRICQEN— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 28, 2022