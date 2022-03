Oscar 2022: Will Smith contro Chris Rock, e la rete si scatena coi meme

News Cinema

A contraltare dello shock e al brutto episodio della notte degli Oscar, con lo schiaffone rifilato da Will Smith a Chris Rock per la battutaccia sulla moglie, c'è chi la prende a ridere e si scatena con meme anche cattivi e di pessimo gusto, ma divertenti.

E niente, dopo lo shock per l'increscioso episodio di cui si è reso protagonista Will Smith durante la notte degli Oscar, aggredendo con un schiaffo Chris Rock per una battuta infelice sulla moglie Jada Pinkett, la rete si è scatenata con una serie di meme in alcuni casi anche di peggior gusto della scenata in questione, ma anche estremamente divertenti. Vediamone alcuni, anche per sdrammatizzare una situazione decisamente poco edificante (qualcuno oltreoceano ha anche ipotizzato che l'Academy potrebbe ritirare l'Oscar a Will Smith per il suo comportamento).

Will Smith contro Chris Rock: e la rete si scatena

La prima battuta che è circolata in rete dopo lo schiaffone di Will Smith a Chris Rock (che nella concitazione del momento un illustre quotidiano nazionale, - non facciamo nomi, La Stampa - ha scambiato per The Rock, suscitando ulteriori battute e ilarità) è quella che fa riferimento al film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, battuto nella categoria film internazionale da Drive My Car. È stata la mano di Will ha iniziato a circolare sul web, quella che vedete sotto è una complessa elaborazione del tema, per cui viene immaginato film e poster.

All'estero è diventata subito popolarissima, promossa a meme ufficiale, la reazione di Nicole Kidman. Quella che vi proponiamo è un po' cattivella, dice: "Lo schiaffo" è stato così potente che ha fatto muovere il volto di Nicole Kidman per la prima volta in 11 anni".

Non poteva mancare l'omaggio al leggendario Mario Brega di "sta mano po' esse fero o po' esse piuma". Ce ne sono un'infinità. Questa ci fa ridere perché fa riferimento alla poca forza dello schiaffo di Will Smith, che proprio fero, per fortuna di Chris Rock, non era.

E a tema Batman, non poteva mancare questo (e relative varianti) su un meme già popolare

Qualcuno invece ha ipotizzato come nuovo gioco omicida di Squid Game dire una battuta infelice su Jada Pinkett a Will Smith.

Can we just have a moment of appreciation for the internet. Something crazy happens irl and within hours the Internet comes together to meme it and make it funny.



Gotta love the interwebz.



Will Smith solidified his meme worthiness tonight at the Oscar's. pic.twitter.com/L4Ldy8Bf7y — ?￰ンモᄒ?￰ンヤテ§?￰ンモᆰ? (@Lulz5wag) March 28, 2022

Potremmo andare avanti all'infinito, ma ci fermiamo qua, precisando che il fatto che ridiamo di queste reinterpretazioni dell'accaduto non giustifica in alcun modo la gravità di quel che è successo, ma a volte anche mettere in evidenza il ridicolo di certi comportamenti può servire ad evitarli.