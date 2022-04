Will Smith e Jada Pinkett: divorzio in vista?

News Cinema

Secondo i soliti bene informati, lo scandalo dello schiaffo a Chris Rock potrebbe costare a Will Smith molto più del bando dell'Academy, ma anche un difficile divorzio dalla moglie Jada Pinkett.

Nessuno batte gli americani in fatto di gossip: non si sono ancora spenti gli echi dello scandalo Will Smith per lo schiaffone rifilato al povero Chris Rock in diretta mondiale, che gli è costato non l'Oscar ma il bando dagli eventi dell'Academy per 10 anni, che si torna a parlare delle conseguenze della sua azione sul piano privato. Secondo le solite "fonti bene informate" c'è maretta nel matrimonio tra Smith e Jada Pinkett, proprio la moglie del cui onore si è fatto paladino in quell'infelice momento.

Will Smith e Jada Pinkett vicini al divorzio?

Quello tra Will Smith e Jada Pinkett è il secondo matrimonio per l'attore. I due sono sposati dal 31 dicembre 1997 e il loro rapporto, raccontato anche in uno show televisivo, non è sempre stato sereno, tanto che a un certo punto avevano dichiarato i rispettivi tradimenti. Fatto sta che per difendere la moglie dalle battutacce di Chris Rock, Will Smith si era scagliato con rabbia contro il comico in mondovisione. Lei era apparsa chiaramente scocciata di fronte al riferimento alla sua alopecia ma non si era pronunciata pubblicamente sull'accaduto se non con un criptico post su Instagram in cui diceva che era "il momento della guarigione".

Questo quanto riferito da una fonte ovviamente anonima a Heat Magazine:

Dallo scandalo degli Oscar, le tensioni tra di loro sono divenute palpabili. Ci sono stati problemi per anni, ma adesso si parlano a malapena. Se dovessero separarsi, Will ha un patrimonio da 350 milioni di dollari di cui a Jada, per le leggi della California, spetterebbe la metà. Potrebbe essere uno dei divorzi più brutti della storia dello showbiz e prolungarsi più di quello tra Angelina e Brad Pitt. Will ovviamente non vuole questo, ma c'è un limite a quello che può sopportare.

