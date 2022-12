Will Smith da Oscar in King Richard su NOW: l'attore eccelle nel ruolo del padre delle sorelle Williams

News Cinema

Una famiglia vincente - King Richard è uno di quei titoli da vedere per capire cosa ci sia dietro un campione dello sport, in questo caso Venus e Serena Williams. Inoltre il film biografico offre la performance che ha regalato l'Oscar® a Will Smith.

Sarà difficile ancora per un po' di tempo dissociare il famigerato schiaffo in diretta TV sul palco degli Oscar® dall'immagine di Will Smith. Però ci arriveremo. Intanto perché tutti abbiamo sbagliato qualcosa nella vita, anche in modo grossolano, con una cassa di risonanza decisamente inferiore. In seconda battuta perché un attore come lui, di grande talento e con eccellenti risultati raggiunti nell'arco di molti anni di lavoro, merita di essere considerato per quello che ha fatto e continuerà a fare nell'industria cinematografica.

Proprio quella serata che una parte di lui vorrebbe cancellare dalla memoria di tutti, compresa la sua, è la stessa serata della sua conquista del tanto atteso premio Oscar® come miglior attore protagonista. Lo aveva sfiorato in passato con i film Alì di Michael Mann (2001) e La ricerca della felicità (2006) di Gabriele Muccino e stavolta la meritata statuetta è arrivata grazie a Una famiglia vincente - King Richard. È davvero un'interpretazione imperdibile quella di Will Smith, disponibile su Sky e in streaming su NOW.



Una Famiglia Vincente - King Richard: la tenacia di un uomo nel dare un futuro alle proprie figlie

Diretto da Reinaldo Marcus Green, il film racconta la storia delle due stelle del tennis, nonché sorelle, Venus e Serena Williams. Il punto di vista però è quello del loro padre Richard, una figura che sin dall'infanzia ha ricoperto il ruolo di allenatore. Un ruolo che si è ritagliato sin da quando le figlie erano bambine, decidendo di fatto il loro futuro per fare in modo che potessero allontanarle da Compton, il malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità dove viveva la famiglia Williams.

L'uomo non aveva alcuna conoscenza del sport, eppure si è impegnato a formarle, convinto che un giorno le sue bambine sarebbero potute diventare due delle tenniste migliori della storia. Se logicamente si può pensare che con un grande impegno non fosse impossibile imparare a giocare a grandi livelli, avendo buone doti fisiche in partenza come nel caso delle ragazze, il lavoro non sostituibile messo in atto da Richard è stato quello di forgiarne la personalità affinché potessero misurarsi con le avversarie anche caratterialmente.

King Richard: la dedizione di Will Smith, attore e produttore

"Ha lavorato sul personaggio, replicando il suo accento del sud, quindi aveva già molte caratteristiche di Richard, ma l’aggiunta della trasformazione esterna, lo ha reso ancor più credibile. Will si perde totalmente nel personaggio" spiega il regista Green. L'attore infatti, anche per il ruolo di produttore che ricopre, è intervenuto personalmente in molti aspetti della realizzazione e, soprattutto, nel lavoro di trasformazione per il suo ruolo, adottando in particolare un dettaglio poi sviluppato dal reparto dei costumi. "Nei video di repertorio Richard, non so perché, aveva sempre dei pantaloncini molto aderenti. Quello era il suo look da tennista. I pantaloncini attillati e il calzino alto mi hanno fatto entrare nella sua pelle" racconta Will Smith che non ha mai considerato la storia della famiglia Williams come una di quelle da catalogare nella lotta al superamento delle sfide e all'abbattimento dei muri delle circostanze.

"Non credo che siano mai stati intrappolati, perché le loro menti erano libere. E quella era una parte importante della loro fede e una parte importante della fiducia in sé stessi" spiega l'attore. "Quindi, non c'è mai stata la sensazione di essere intrappolati in qualcosa di diverso dalla loro capacità di impegnarsi, lavorare sodo e amarsi l'un l'altro. Quel sistema di credenze è potente e selvaggiamente produttivo. È impossibile bloccare uno spirito del genere".