J.K. Rowling: "Tanti fan di Harry Potter mi ringraziano per quello che ho detto"

Prosegue il podcast in cui J. K. Rowling si racconta. Questa volta respinge l'idea di aver perso fan di Harry Potter, per aver negato l'idea che il genere sessuale sia un costrutto sociale.

La storia è ormai vecchia, ma sta riemergendo con forza nelle ultime settimane, perché J. K. Rowling, mamma di Harry Potter, è ospite del podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, pubblicato a puntate anche su Spotify e condotto dalla giornalista Megan Phelps-Roper. La scrittrice negli ultimi anni è stata come sappiamo ostracizzata, per la sua opinione contraria all'idea che il genere sessuale sia solo un costrutto sociale: nonostante abbia più volte reiterato che non è contro le persone transessuali, è stata categorizzata come "TERF" ("trans-exclusionary radical feminist", "femminista radicale che esclude i trans"). Ma visto che Rowling significa Harry Potter, l'autrice ha davvero perso i suoi fan? Secondo lei non poi così tanti.

Ci concentriamo qui solo sulle ultime novità, vi invitiamo a leggere un pezzo precedente che scrivemmo, dove coprimmo il discorso più a fondo.

J. K. Rowling: "Sapevo che molti si sarebbero arrabbiati, ma tantissimi fan di Harry Potter mi hanno ringraziato"

Come dimostra il successo stratosferico del videogioco Hogwarts Legacy, pubblicato pochi giorni fa, l'affetto per il mondo di Harry Potter è imperituro, e sembra sopravvivere alle campagne contro la sua creatrice J. K. Rowling. Ma davvero le sue parole sono state considerate un tradimento? In realtà, spiega nel podcast Rowling, immaginava che le sue esternazioni le avrebbero causato guai: "Sapevo che se mi fossi fatta sentire, molte persone che amavano i miei libri sarebbero rimaste deluse. [...] Il tempo dirà se ho sbagliato. Posso solo dire che ci ho pensato a lungo e molto, e ascolto l'altra campana, lo giuro. [...] Ma ve lo dico: un sacco di fan di Potter sono ancora dalla mia parte. E a dirla tutta, un sacco di fan di Potter mi hanno ringraziato per quello che ho detto."

Rowling equipara al "lancio di una granata" il suo post rabbioso del 2020 su Twitter, origine delle polemiche, dove attaccava un articolo che usava il termine "persone con le mestruazionI" invece di "donne". Lei non lo vedeva come una provocazione, ma uno sfogo necessario. Anche se nella sua carriera è stata attaccata da associazioni di destra, specie da fondamentalisti religiosi che l'accusavano di promuovere la stregoneria, l'autrice si sente più ferita dalle critiche da sinistra, perché "pensavo condividessimo gli stessi valori". J. K. Rowling non si riferisce soltanto alla questione femminista, secondo lei compromessa dalla negazione del genere sessuale biologico, ma proprio alla difesa della libertà di parola e di dibattito sereno:

Io credo nel guardare non quello che la gente dice, ma quello che fa. Come ti comporti? Se minacci di rimuovere i mezzi di sostentamento di qualcuno, se dici "Questa persona è cancellata", quello è il linguaggio dei dittatori. [...] Ho perso il conto di quante volte ho visto l'hashtag "#RIPJKRowling" in giro. [...] Se volete un dibattito, io sono disponibile. E credo di aver dimostrato che sono disposta a confrontarmi sulle idee. Ma noto un notevole disintegrarsi di questo dibattito sulle idee. Il responso è stato: "Beh, non possiamo ascoltarti. Sei il male. Non bisogna ascoltarti". Questa per me è un'incredibile codardìa intellettuale. Non credo che alcun movimento moralmente accettabile si comporti così.