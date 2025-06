Wicked - Parte 2, ecco il primo trailer ufficiale in italiano dell'atteso sequel con Glinda ed Elphaba

News Cinema

Glinda ed Elphaba si avvicinano sempre più al loro destino in Wicked - Parte 2, nuovo capitolo tratto dall'omonimo musical di successo a Broadway: ecco il primo trailer ufficiale italiano del film, in uscita nei cinema italiani a novembre 2025.

Cynthia Erivo e Ariana Grande torneranno molto presto sul grande schermo con le fattezze di Elphaba e Glinda, destinate a diventare rispettivamente la Strega Malvagia dell’Ovest e la Strega Buona del Sud. La loro storia è ambientata nella Città di Smeraldo già nota agli appassionati del Mago di Oz, ma tempo prima dell’arrivo di Dorothy, introducendo due studentesse presso la Shiz University inizialmente amiche e destinate ad operare su fronti opposti della magia. Con una data d’uscita già fissata per il mese di novembre 2025, il sequel Wicked - Parte 2 ha finalmente offerto qualche dettaglio in più al pubblico attraverso il primo trailer ufficiale in italiano.



Wicked - Parte 2: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del sequel del Film - HD

Wicked: Parte 2, il primo trailer schiera Glinda ed Elphaba una contro l’altra

Tratto dall’omonimo musical, Wicked ha già incantato il grande schermo con il primo capitolo diretto da Jon M. Chu, distribuito in sala a novembre 2024, ma la storia proseguirà con una seconda parte che riporterà tutti i personaggi già introdotti finora in una nuova avventura. Wicked è tratto dall’omonimo musical e la seconda parte vedrà Elphaba sempre più incompresa agli occhi del popolo di Oz, mentre Glinda otterrà sempre più potere. Un tempo amiche, si ritroveranno su fronti opposti, seprate dalle difficili circostanze che la vita riserverà loro. Elphaba è stata dipinta come una nemica del Regno di Oz a causa del Mago e di Madame Morrible, determinati a consegnarla alla giustizia.

Il cast coinvolge ancora una volta Cynthia Erivo e Ariana Grande come protagoniste, interpreti rispettivamente di Elphaba e Glinda, ma non rinuncia ad altre grandi certezze come il principe Fiyero di Jonathan Bailey e al Mago di Oz interpretato da Jeff Goldblum. Torna anche Madame Morrible di Michelle Yeoh, così come Marissa Bode come sorella minore di Elphaba Nessarose. Ethan Slater è Boq, mentre Bowen Yang è Pfannee. In Italia, Wicked - Parte 2 approderà sul grande schermo a novembre 2025.

Wicked 2: la trama ufficiale e il poster del film

Elphaba, ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell'Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua lotta per la libertà degli animali di Oz e cercando disperatamente di rivelare la verità sul Mago.

Glinda, nel frattempo, è diventata l'emblema della bontà per tutta Oz, vive nel palazzo della Città di Smeraldo e gode dei vantaggi della fama e della popolarità. Sotto le direttive di Madame Morrible, Glinda viene scelta come brillante punto di riferimento per il popolo di Oz, rassicurando le masse che tutto va bene sotto il governo del Mago. Mentre la celebrità di Glinda cresce e si prepara a sposare il Principe Fiyero in uno spettacolare matrimonio oziano, è tormentata dalla separazione da Elphaba. Tenta una riconciliazione tra Elphaba e il Mago, ma i suoi sforzi falliranno, allontanando ulteriormente Elphaba e Glinda. Le conseguenze trasformeranno Boq e Fiyero per sempre, e metteranno in pericolo la sicurezza della sorella di Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), quando una ragazza del Kansas si intrometterà nelle loro vite.

Mentre una folla inferocita si solleva contro la Strega Malvagia, Glinda ed Elphaba dovranno riunirsi un'ultima volta. Con la loro singolare amicizia al centro del loro futuro, dovranno confrontarsi con sincerità ed empatia, se vorranno cambiare se stesse, e tutta Oz, per sempre.