White Men Can't Jump: il trailer italiano ufficiale del basket movie in arrivo su Disney+

News Cinema

Arriva in streaming il 19 maggio sulla piattaforma Disney il remake del film degli anni Novanta Chi non salta bianco è, che vedeva protagonisti Woody Harrelson e Wesley Snipes. Ecco trailer italiano, trama e poster di White Men Can't Jump.

Era il 1992, e nei cinema arrivava Chi non salta bianco è, una commedia ambientata nel mondo del basket di strada, quello ruvido giocato nei playground, dove spesso e volentieri si scommetteva sull'esito delle partite e i giocatori giocavano per soldi, oltre che per divertimento, che vedeva protagonista la strana coppia formata da Woody Harrelson e Wesley Snipes. Quel film, che oggi purtroppo non è disponibile nel nostro paese su nessuna piattaforma streaming, nel momento in cui scriviamo queste righe, raccontava una storia di truffe in stile Lo spaccone, dato che nessuno prendeva mai sul serio il personaggio di Harrelson, un bianco che giocava a fare l'imbranato ma che, quando arrivava il momento di vincere e di mettersi in tasca i soldi, sfoderava capacità quasi da NBA.

E di quel film, il 19 maggio arriverà in streaming in esclusiva su Star all’interno di Disney+ un remake intitolato White Men Can't Jump (che poi significa letteralmente "i bianchi non possono saltare, ed è il titolo originale del film del 1992).

In questa nuova versione il posto di Harrelson e Snipes è stato preso dal rapper Jack Harlow e da Sinqua Walls, mentre al posto di Ron Shelton, regista e sceneggiatore del film originale, ci sono Kenya Barris al copione e Charles "Calmatic" Kidd II dietro la macchina da presa.

Ecco qui il trailer italiano ufficiale, la trama e il poster di White Men Can't Jump:



White Men Can't Jump: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

White Men Can't Jump è una rivisitazione in chiave moderna dell’iconico film del 1992 che celebra la cultura dello streetball di Los Angeles. Sinqua Walls interpreta Kamal, ex promessa del basket che ha buttato via la sua carriera, mentre la superstar del rap multiplatino Jack Harlow fa il suo debutto come attore nel ruolo di Jeremy, un’ex star di questo sport la cui ascesa è stata bloccata dagli infortuni. Alle prese con relazioni incerte, pressioni finanziarie e gravi lotte interne, i due giocatori, apparentemente cosi diversi, scoprono di avere in comune più di quanto credano.