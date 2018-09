Wes Anderson, il prossimo film è un musical ambientato negli anni Cinquanta

Se siete rimasti divertiti e ammirati dal suo ultimo lavoro in animazione, L'isola dei cani, ma magari rimpiangete il Wes Anderson dal vivo e sempre bizzarro di Grand Budapest Hotel, dovrete attendere non troppo per il suo prossimo film, un musical che si svolge negli anni Cinquanta.

Anderson starebbe infatti a un passo dall'inizio delle riprese (si parla di novembre), per una storia musicale ambientata in Francia, girata per la precisione ad Angoulême, stando a un articolo della testata francese Charente Libre. Da qualche tempo il regista risiede da quelle parti, quindi ha avuto il tempo di pensare una vicenda in una cittadina francese immaginaria in quelle location.

Al di là del budget sui 20 milioni di dollari, poco meno di quello di Grand Budapest Hotel, colpisce leggere che protagonista del film sarà una non precisata star molto celebre, che ha vinto l'Oscar negli ultimi cinque anni. Si aprono le scommesse. Si potrebbe trattare di persone che hanno già lavorato con l'autore, come Frances McDormand o Cate Blanchett, ma obiettivamente artisti come Emma Stone, Jared Leto, Anne Hathaway e Meryl Streep sono tutti comprovati canterini (e qualcosa di più nel caso di Leto, che ha una vera e propria carriera parallela di cantante con i Thirty Seconds to Mars).

Le riprese dureranno dai quattro ai cinque mesi. Pretendiamo almeno un cameo di Bill Murray, anche se non canta.