La Trama Fenicia: Benicio del Toro e Scarlett Johansson nel trailer in italiano della spy-story di Wes Anderson

L'uomo più ricco d'Europa lascia il suo monumentale patrimonio alla figlia suora. Il nuovo film di Wes Anderson ha una premessa folle e un cast da fare invidia a Christopher Nolan, che include Tom Hanks, Scarlett Johansson e Benicio del Toro. Ecco il trailer in italiano della spy-story, che uscirà il 28 maggio.

L'attesissima e, finora, misteriosa ultima fatica di Wes Anderson si svela nel trailer ufficiale in italiano, che vi mostriamo a seguire. La Trama Fenicia è un'avvincente storia di spionaggio densa d'intrighi, messa in scena con l'inconfondibile estetica del regista ed interpretata da un cast da sogno. Il film arriverà nelle nostre sale il 28 maggio 2025.

Anderson torna dietro alla macchina da presa dopo l'ottimo Asteroid City (2023), che ha incassato 54 milioni di dollari in tutto il mondo, e dopo aver vinto il Premio Oscar per The Wonderful Life of Henry Sugar (2023), con Benedict Cumberbatch. Sua è anche la sceneggiatura de La Trama Fenicia, scritta a quattro mani col fido Roman Coppola. In ballo ci sono temi cari al papà di Grand Budapest Hotel: famiglie disfunzionali, il dolore della perdita, l'importanza di costruire legami.

Benicio del Toro interpreta, Zsa-zsa Korda, uno degli uomini più ricchi d'Europa. Il magnate delle armi, padre di dieci figli, dopo esser sopravvissuto ad un devastante incidente aereo, decide di lasciare tutti i suoi averi alla figlia Liesl (Mia Threapleton, figlia di Kate Winslet). Sorella Liesl, in effetti, visto che la ragazza è una suora. Michael Cera presta il volto a Bjorn Lund, tutore della giovane.

Completano il cast stellare pezzi grossi come Bill Murray, Tom Hank, Bryan Cranston, Scarlett Johansson e Benedict Cumberbatch. Chiudono la lista Riz Ahmed, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Richard Ayoade, Rupert Friend e Hope Davis. Il film è prodotto da Anderson, con la sua American Empirical Pictures, insieme ai collaboratori di lunga data Steven Rales di Indian Paintbrush, Jeremy Dawson e John Peet.