Weapons, al posto di Josh Brolin doveva esserci Pedro Pascal

Il regista e sceneggiatore di Weapons, Zach Cregger, ha svelato che il cast del suo lungometraggio in origine era del tutto diverso, ma ha dovuto sostituire Pedro Pascal con Josh Brolin, tra gli altri. Cos'è successo? Il film è dal 6 agosto al cinema.

A volte i film che vediamo in sala, anche i più riusciti, sono frutto di una serie di circostanze non del tutto pianificate: la storia del cinema è piena di casting strani, dovuti a cause di forza maggiore e diversi dalle intenzioni originali. È capitato anche al regista e sceneggiatore Zach Cregger per il suo horror Weapons, dal 6 agosto nelle nostre sale. L'autore dell'apprezzato Barbarian aveva infatti completato il casting ideale per Weapons, con Pedro Pascal in cima alla lista, tutti avevano accettato, i pianeti si erano allineati... ma come mai adesso nel film c'è Josh Brolin? Nessun rancore. Leggi anche Weapons: una prima clip del nuovo horror di Zach Cregger (ma occhio agli spoiler)

Weapons e il cast diverso a causa degli scioperi a Hollywood nel 2023