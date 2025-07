Weapons: una prima clip del nuovo horror di Zach Cregger (ma occhio agli spoiler)

News Cinema

Sale l'attesa per il nuovo film del regista di Barbarian, che arriverà nei cinema italiani il 6 agosto, e di cui - per fortuna - sappiamo tutto sommato ancora pochissimo. Ecco una prima clip di Weapons, ma attenti agli spoiler, siete avvisati.

Il 6 agosto arriva nei cinema italiani Weapons, il nuovo film horror dell'autore di Barbarian, Zach Cregger.

Del film sappiamo davvero poco, perché così hanno voluto Cregger e la Warner; e - dicono quelli che in America l'hanno già visto - è molto meglio così, perché gli spoiler potrebbero rovinare parte della visione.

Quello che sappiamo di Weapons è che racconta di quello che accade in una piccola comunità statunitense dopo che una notte, in un orario preciso, tutti ma proprio tutti i bambini della classe in cui insegna il personaggio di Julia Garner si alzano dal proprio letto, escono di casa e spariscono correndo verso il buio e chissà dove. Una premessa intrigante, che non sappiamo come Cregger abbia sviluppato in un film che racconta storie parallele di vari personaggi (un po' alla Magnolia) e che culmina in un terzo atto definito davvero fuori di testa.

A vostro rischio e pericolo (di spoiler, ovviamente, come è detto a chiare e rosse lettere in testa alle immagini) potete volendo vedere una prima clip di Weapons, in cui assieme a Julia Garner c'è l'altro nome noto del cast, Josh Brolin.

Weapons: una clip del film horror

Come avrete visto ben sottolineato nella clip, al momento Weapons ha raccolto un notevole 100% di recensioni positive tra quelle prese in considerazione dal notissimo aggregatore Rotten Tomatoes. Del cast fanno parte anche Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong e Amy Madigan, e se volete farvi ulteriormente intrigare da questo misterioso film potete visitare il sito promozionale MaybrookMissing.com.