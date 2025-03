Warner Bros. in crisi dopo qualche flop di troppo? Si punta molto su Superman

News Cinema

Nonostante i piani del CEO di Discovery, David Zaslav, stando a un articolo di Puck News si respira una brutta aria nella divisione cinematografica della Warner Bros. Il flop di Joker: Folie à Deux è stato un colpo tremendo, ma anche uscite più recenti non se la passano meglio. Si spera in Superman.

Con l'uscita di Mickey 17 avviato verso un flop tecnico dovuto all'elevato budget, pare che ci sia maretta in casa Warner Bros.: lo studio arriva da un periodo difficile, dopo il tonfo amarissimo di Joker: Folie à Deux, e secondo informazioni ottenuti dal sito Puck News (nonché da scooper come Jeff Snider), sembra che si punti molto sul Superman di James Gunn, in uscita a luglio, per capire cosa fare della dirigenza Warner Bros. Pictures. Il posto occupato da Michael De Luca e Pam Abdy potrebbe essere a rischio.

Superman deve salvare la Warner Bros. Pictures?