Joker Folie à Deux, a Quentin Tarantino è piaciuto: "Praticamente l'ha diretto Joker stesso, è come un grande vaffa-"

Quentin Tarantino, ospite del Bret Easton Ellis Podcast, ha dichiarato tra il serio e il faceto che a lui Joker: Folie à Deux è piaciuto. E ha spiegato come l'ha preso: per lui il Joker definitivo è il regista Todd Phillips.

Siete tra quelli che hanno comunque apprezzato Joker: Folie à Deux, nonostante le difficoltà al boxoffice e la levata di scudi di molti fan? Magari sarete allora d'accordo con Quentin Tarantino che, pur avendo amato il primo Joker, ha apprezzato anche il seguito, interpretandolo in una precisa maniera, come assai divertito ha spiegato, ospite del Bret Easton Ellis Podcast. Il bello del film è che per lui demolisce ogni aspettativa con una sfacciataggine che gli ricorda proprio l'essenza del personaggio. Leggi anche Joker: Folie à Deux, Todd Phillips difende Arthur: "Vuole essere chi è" [SPOILER]

Quentin Tarantino su Joker Folie à Deux: "Il film l'ha diretto il Joker"

L'approccio di Quentin Tarantino a Joker: Folie à Deux è come sempre cinefilo, non da fan specifico di una saga o di un genere, per cui le sue opinioni hanno sempre il merito di suonare un po' fuori dal coro. Il seguito di Joker, con poco più di 200 milioni di dollari d'incasso mondiale per un budget uguale, si può ormai classificare come flop, forse il più inaspettato flop degli ultimi anni, considerando il miliardo raccolto dal primo capitolo. Per Quentin paga però una spudoratezza che in sala lo ha fatto letteralmente scompisciare dalle risate. Il suo ragionamento è molto interessante.

Mi è piaciuto davvero un sacco. Un casino. Tremendamente. Ero andato a vederlo aspettandomi di essere colpito dalla qualità cinematografica. Pensavo però che sarebbe stato un esercizio intellettuale, distaccato, che non pensavo avrebbe funzionato come film, ma che avrei apprezzato per quello che è. Sono abbastanza nichilista da godermi un film che non funziona molto come film, che magari è una sorta di enorme, gigantesco casino. [...]

Ma non l'ho trovato un esercizio intellettuale, mi ha davvero preso. Mi sono piaciute molto le sequenze musical, ci stavo dentro. Ho pensato anzi che le canzoni tanto più funzionavano quanto più erano banali. [...] L'ho trovato molto divertente, l'ho visto in una sala IMAX quasi vuota, ho potuto ridere senza dare fastidio a nessuno. [...] Quella di Joaquin Phoenix è una delle performance migliori che abbia mai visto in vita mia. [...]

Il film è diretto da Joker. Proprio l'idea intera: lui spende i soldi dello studio, li spende come farebbe il Joker no? Tipo che ti fa un regalo col pupazzo con la molla che ti scatta in faccia, oppure offre la mano e poi manda una scarica da 10000 volt ai malati dei fumetti. È come se li mandasse tutti affanculo. Manda affanculo il pubblico. Manda affanculo Hollywood. Manda affanculo chiunque possieda un'azione della DC o della Warner Bros. Todd Phillips è il Joker. È un film di Joker, ecco la verità. È lui il Joker.