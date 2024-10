Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, il primo trailer narrativo per la nuova avventura

News Cinema

Sarà su Netflix il 3 gennaio 2025 la prossima avventura dell'inventore e del cane più famosi del mondo: la Aardman ci regala un ulteriore assaggio di Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, la sua nuova fatica in animazione stop-motion.

Conto alla rovescia per il 3 gennaio 2025, quando su Netflix arriverà il nuovo lungometraggio dedicato a due dei personaggi più amati dell'animazione contemporanea: Wallace & Gromit Vengeance Most Fowl si mostra ancora con un primo vero trailer teaser narrativo, dove iniziamo a unire i puntini e ad avere il polso di una terribile vendetta ai danni del nostro inventore preferito e del suo fido cane / angelo custode. La Aardman Animations colpisce ancora!





Wallace & Gromit Vengeance Most Fowl, la vendetta del pinguino malefico

Wallace & Gromit, creati dal genio di Nick Park, non hanno un lungometrggio animato in stop-motion tutto per loro dal lontano 2005, quando uscì Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro dello stesso Park e di Steve Box, premio Oscar come miglior film d'animazione. I due sono ricomparsi nello special Wallace & Gromit: Questione di pane o di morte del 2008, ma di fatto sono quasi vent'anni che non ci gustiamo un'avventura lunga e articolata dei due buffi eroi, trionfo dello stralunato umorismo più british che ci sia. Park ha ripreso in mano i suoi pargoli, codirigendo Wallace & Gromit Vengeance Most Fowl con l'animatore Merlin Crossingham e cosceneggiandolo con Mark Burton (che tra l'altro cofirmò l'immenso Shaun Vita da Pecoa - Il film, una decina d'anni or sono). Gli autori hanno deciso di collegare questa storia a quella in assoluto più celebre: Wallace & Gromit: I pantaloni sbagliati (1993), dove un'invenzione di Wallace veniva usata per scopi illeciti da un pinguino nefasto e manipolatore, esilarante nella spietata fissità del suo sguardo. Il reo finiva in gattabuia, ma a quanto pare trent'anni dopo ha deciso di tornare per far calare la sua vendetta. Un'altra invenzione, questa volta lo gnomo robot da giardino di nome Norbot, diventerà la chiave per incastrare Wallace & Gromit e distruggerne la reputazione. Feathers McGraw non è mai stato così mefistofelico!