Wallace & Gromit Vengeance Most Fowl: conosciamo lo gnomo intelligente Norbot in un nuovo teaser

In Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl c'è un nuovo personaggio, uno gnomo robot tuttofare inventato da Wallace e chiamato Norbot. Lo vediamo in azione in un nuovo teaser del film che arriverà a Natale su Netflix.