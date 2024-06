Wallace & Gromit, il teaser del nuovo film col pinguino malefico!

News Cinema

È arrivato il teaser trailer del film di animazione Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl dell'inglese Aardman, dove il cane e il suo padrone inventore se la vedranno con una loro vecchia e mitica nemesi: il pinguino delinquente Feathers McGraw, che finì in gattabuia proprio dopo la rocambolesca avventura nell'amato cortometraggio "I pantaloni sbagliati" (1993) di Nick Park, che torna a dirigere i suoi eroi. L'uscita in streaming su Netflix è prevista per l'inverno 2024.





Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, la vendetta dei pinguini si abbatterà su di noi!

Trent'anni fa Nick Park vinse l'Oscar per il miglior cortometraggio animato con "I pantaloni sbagliati", dove Wallace & Gromit affrontavano un infame e diabolico pinguino, Feathers McGraw, dalla fedina penale assai sporca. Dopo tre decenni, Feathers non ha dimenticato e rientra nella vita del cane e del padrone, geniale quanto sbadato inventore. Il titolo ufficiale del film in stop-motion è Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (gioco di parole sulla "vendetta che deve abbattersi", "must fall", e una "vendetta estremamente gallinacea", riferendosi al travestimento originale di Feathers, se ricordate). Non è chiaro come Feathers rientrerà nella vita dei due, perché la trama ufficiale parla di uno gnomo da giardino con IA, creato da Wallace per semplificarsi la vita: Wallace come al solito realizza però che la situazione può potenzialmente andare fuori controllo. Che Feathers capisca come usare lo gnomo, esattamente come fece con i pantaloni meccanici nel famoso corto? Probabile. Appuntamento quest'inverno in streaming su Netflix, che ha già di recente finanziato alla Aardman Galline in Fuga: L'alba dei Nugget. Codirige con Park l'animatore e direttore artistico Merlin Crossingham.